COVID-19 : 3 constats d’infraction et 33 avertissements en une semaine pour le SPVG

Des agents du SPVGService de police de la Ville de Gatineau ont remis deux constats à une même adresse tandis que le troisième a été remis pour un autre rassemblement privé.

L’amende avoisine les 1500 $ pour les personnes majeures qui contreviennent aux mesures sanitaires en vigueur, comme l'explique la porte-parole du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , Renée-Anne St-Amant.

Un amende pour faire un rassemblement illégal en temps de COVID-19, on parle de 1000 $ plus les frais alors on parle de plus de 1500 $. René St-Amand, agente relationniste du SPVG

Les policiers ont répondu à 107 appels concernant la COVID-19 au cours de la même période et ont donné 33 avertissements. Ce sont des résidences privées qui étaient l’objet de plus de la moitié des appels de dénonciation, selon le Service de police.

Nos policiers prennent les décisions en fonction de ce qui se présente à eux sur le terrain , indique l'agente St-Amant.

Renée-Anne St-Amant, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Le gouvernement a demandé aux policiers d’être plus sévères et d’être moins tolérants. C’est ce que nos policiers font sur le terrain , soutient la porte-parole. On fait l’analyse de chaque cas .

Des policiers se sont déplacés dans 164 lieux publics au cours de la dernière semaine et à 133 reprises dans des commerces.

L’équipe COVID que nous avons au SPVGService de police de la Ville de Gatineau s’efforce quand même d’aller visiter des commerces et de s’assurer que les mesures sont prises comme il faut à l’intérieur , souligne la porte-parole.

Le Service de police dit également observer une augmentation des appels liés à la COVID-19 comparativement aux semaines précédentes.

Nous avons l’équipe COVID qui répond aux appels [en lien avec] la COVID-19, mais nous avons aussi des effectifs supplémentaires sur le territoire pour répondre à ces appels-là dans le temps des fêtes , précise la porte-parole.

Au cours de la soirée et de la nuit du Réveillon de Noël, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau a répondu à 18 appels pour dénoncer des rassemblements illégaux, mais aucune contravention n’a été remise.

Selon la Police provinciale de l’Ontario ( PPOPolice provinciale de l'Ontario ) et le Service de police d’Ottawa ( SPOService de police d'Ottawa ), aucun signalement n’a été fait en lien avec la COVID-19 au cours des derniers jours.

Avec les informations de Nafi Alibert.