COVID-19 : des pilotes demandent des tests de dépistage dans les aéroports internationaux

Un syndicat représentant près de 500 employés du secteur du transport aérien a demandé lundi des tests de dépistage pour les passagers et une période de quarantaine raccourcie dans tous les aéroports internationaux du Canada.

La section locale 7378 d’Unifor, qui représente environ 450 pilotes, joint ainsi sa voix au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, qui demande lui aussi au ministre canadien de la Sécurité publique, Bill Blair, de réviser la politique frontalière.

Cette demande du syndicat, par voie de communiqué, survient après la confirmation pendant la fin de semaine de trois cas en Ontario du nouveau variant du coronavirus, découlant de voyages internationaux.

Un couple ontarien atteint du nouveau variant de la COVID-19 a d’ailleurs été en contact avec une personne qui avait récemment voyagé au Royaume-Uni, contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment.

Selon le syndicat, le dépistage permettrait de détecter le plus tôt possible les voyageurs infectés par la COVID-19 et d’améliorer considérablement le respect de la quarantaine.

Avec les données montrant une importation minime du virus et une transmission communautaire importante, la quarantaine ne fait rien. Un dépistage rapide partout est la solution , a déclaré Barret Armann, président de la section locale 7378 d’Unifor.

La semaine dernière, le premier ministre Doug Ford a révélé que d’après les données des téléphones portables, les voyageurs internationaux passent près de 25 % de leurs deux semaines de quarantaine loin de chez eux.

En conséquence, la section locale 7378 d’Unifor demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures allant au-delà de ce que réclame Doug Ford , peut-on lire dans le communiqué du syndicat.

L'Ontario continue par ailleurs de critiquer le gouvernement fédéral en raison de l’absence de dépistage à l'aéroport Pearson.

Le premier ministre ontarien Doug Ford exige des tests de dépistage de la COVID-19 à l'aéroport Pearson de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Indépendamment du soutien fédéral, le gouvernement de l’Ontario est prêt à agir seul pour mettre en œuvre un programme de tests dans les aéroports , indique la province dans un communiqué.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) se dit favorable au dépistage des passagers qui arrivent à l’aéroport Pearson.

Cela constitue une amélioration supplémentaire de nos protocoles pour un "Aéroport sain" que nous avons mis en œuvre au début de la pandémie de COVID-19. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires gouvernementaux pour mettre en œuvre le dépistage , ajoute la GTAAAutorité aéroportuaire du Grand Toronto .

Un projet pilote du gouvernement fédéral, en partenariat avec le gouvernement albertain, permet actuellement aux voyageurs entrant au pays en passant par l’Aéroport international de Calgary ou par le poste frontalier de Coutts de réduire leur temps de quarantaine.

Des tests demandés depuis l’été

La section locale 7378 d’Unifor affirme avoir rencontré une première fois des fonctionnaires fédéraux au début de septembre pour discuter de l’implantation du dépistage de la COVID-19 dans les aéroports.

En ce qui concerne la politique frontalière, le parti libéral fédéral semble figé dans la crainte de faire quoi que ce soit qui pourrait bouleverser son avance dans les sondages. Barret Armann, président de la section locale 7378 d’Unifor

Il est temps pour le ministre Blair de sortir de sa neutralité et d’adopter une politique frontalière qui soit sûre, durable, scientifiquement fondée et suffisamment pratique pour être largement respectée , ajoute le syndicat.

Tester chaque voyageur et exiger que les quarantaines ne soient que suffisamment longues pour qu’une personne reçoive un résultat négatif est le meilleur moyen , conclut M. Armann.

Avec les informations de Myriam Eddahia