L’auteur montréalais Joel Yanofsky s’est éteint

Il était le cœur et l’âme de la communauté littéraire anglophone de Montréal , a témoigné Mark Abley, un ami et ancien collègue de Joel Yanofsky au Montreal Gazette.

Pendant plus de 20 ans, l’homme de lettres a enseigné des ateliers d’écriture à l’Université Concordia pour le compte de la Quebec Writers’ Federation (QWF).

Joel Yanofsky a remporté à deux reprises le prix Marvis Gallant de la QWFQuebec Writers’ Federation pour des essais : le premier pour Mordecai & Me: An Appreciation of a Kind (2003) et le deuxième pour Bad Animals: A Father’s Accidental Education in Autism (2011).

L’auteur a également été critique littéraire plusieurs années au Montreal Gazette et a publié de nombreux articles pour The Walrus, The Village Voice, Canadian Geographic et le Sélection du Reader’s Digest.

Né à Montréal, Joel Yanofsky a grandi dans le quartier de Chomedey, à Laval. L’écrivain préparait d’ailleurs un mémoire sur son expérience unique dans la communauté juive de ce quartier.

Avec les informations de Montreal Gazette et de CTV News