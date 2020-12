Un employé des Services sociaux et d’emploi de la Ville d’Ottawa positif à la COVID-19

Un employé des Services sociaux et d’emploi (SSE) de la Ville d’Ottawa de la rue Walkley a reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Dans une note de service, la directrice générale des services sociaux et communautaires, Donna Gray, indique que la dernière journée de travail de l’employé était le 24 décembre et que cette personne est maintenant en isolement à son domicile.

Dans le cadre de son travail, l’employé a été en contact avec des membres du public; toutefois, il travaillait derrière une barrière physique (plexiglas) , peut-on lire.

Le personnel de l’établissement ainsi que Santé publique Ottawa (SPO) travaillent conjointement pour identifier les personnes qui ont pu entrer en contact étroit avec l'employé atteint du virus.

Les quatre bureaux des Services sociaux et d’emploi de la Ville demeurent ouverts, bien que le personnel sur place soit en nombre limité.

Mme Gray assure que les mesures sanitaires établies par la santé publique sont respectées. Par exemple, les aires communes et les surfaces fréquemment touchées sont nettoyées plus souvent et les employés doivent procéder à une autoévaluation obligatoire avant d'entrer dans les bureaux.