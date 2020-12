Un nouveau cas de COVID-19 et trois hospitalisations au Nouveau-Brunswick

Le nouveau cas signalé lundi est une personne dans la cinquantaine de la région de Fredericton qui a été en contact étroit avec un cas déjà confirmé. Le gouvernement affirme que l'individu malade est en isolement, mais ne précise pas s'il l'était déjà au moment du diagnostic.

Deux patients sont maintenant considérés comme guéris, ce qui porte à 33 le nombre de cas actifs dans la province. De ce nombre, 9 sont dans la région de Fredericton et 10 dans la région de Moncton.

Selon la médecin hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, les nouveaux cas signalés durant le temps des Fêtes sont en partie attribuables à un manque de rigueur en matière d'auto-isolement.

Nous constatons de plus en plus de cas liés à un voyage et une transmission aux membres du ménage lorsque les gens ne respectent pas rigoureusement les mesures d’auto-isolement , a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

La santé publique rappelle que les membres du ménage d’une personne en auto-isolement doivent aussi s’auto-isoler, à moins d'être capables d'éviter un contact direct avec cette personne.