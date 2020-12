COVID-19 : adaptation et changements à long terme pour le conseil municipal de Gatineau

Le défi a été important au début, concède le président du conseil, Daniel Champagne. Est-ce que la caméra est allumée? Est-ce que le micro est allumé? Lorsqu'on a à mettre toute cette énergie-là sur les outils techniques, c'est du temps d'échange de moins ajoute-t-il.

Avec leurs réunions virtuelles, les élus ont aussi ouvert – bien malgré eux – une fenêtre sur leur vie familiale.

Le bébé d'Audrey Bureau qu'on a entendu pleurer à l'occasion. Le fils de Maude Marquis-Bissonnette assis tranquillement aux côtés de sa mère durant une séance du conseil. Il y a eu aussi les canaris de la conseillère Louise Boudrias, dont les piaillements stridents ont plus d'une fois accompagné les interventions de l’élue.

Audrey Bureau est conseillère municipale à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Il y a des moments où j'aurais voulu m'exprimer sur un sujet, mais le chien s'est mis à japper ou quelqu'un a sonné à la porte. Alors je ne l'ai pas fait , concède Louise Boudrias. Peut-être que ça a fait le bonheur de certains! , ajoute-t-elle en riant.

Ça nous a permis de passer plus de temps en famille , indique Maude Marquis-Bissonnette dont le fils Eliot est âgé de sept ans. Lors de l'adoption du budget, il m'a dit : ''Je suis pour maman, le budget!''. Je pense que ça nous apprend à être indulgent envers nous-mêmes et les autres. Alors, c'est une drôle d'éducation citoyenne! , ajoute-t-elle en s'esclaffant.

C’est une façon bien différente de concilier le travail et la famille. Isabelle N. Miron, qui est mère de trois fillettes, avoue que la période avant le retour en classe a été difficile, mais que le télétravail a fait une différence.

Le travail à la maison, c'est un plus. Je perds moins de temps à courir à droite, à gauche.[...] Il y a eu des journées où c'était quand même difficile. Maintenant, c’est plus facile de gérer ma vie familiale tout en me mettant un peu de côté. Je mets mon casque d'écoute et je peux me consacrer à ma réunion autant que possible.

Une participation citoyenne transformée

Le nouveau mode virtuel a surtout amené une transformation profonde de la participation citoyenne. La parole aux citoyens, accordée au début de chaque conseil municipal, se fait maintenant par courriel, lu par le président du conseil au début de la séance.

Les consultations publiques, qui ont d'abord été reportées, sont maintenant virtuelles. Le conseiller Cédric Tessier, qui a tenu une demi-douzaine de consultations depuis le mois de mars, croit que cette nouvelle façon de faire pourrait demeurer en place.

Cédric Tessier, conseiller municipal à Gatineau Photo : Radio-Canada

Ça nous a permis de découvrir et d'innover , dit l'élu et président du comité exécutif. Au début, on a un peu agi en mode essai-erreur. Mais il y a eu des commentaires positifs de gens qui n'étaient pas nécessairement en mesure de participer en personne à des consultations dans le passé et maintenant ils peuvent participer puisque c’est en ligne. C'est une pratique qu'on voudra conserver après la pandémie.

Le président du conseil municipal, le conseiller Daniel Champagne, va plus loin. Selon lui, les nouveaux outils virtuels pourraient accroître la participation citoyenne, en plus d’offrir de nouvelles opportunités aux résidents qui souhaitent se lancer dans l'arène politique.

Bien des gens ne se présentent pas pour des raisons familiales. [Les outils] pourraient permettre à des mères ou de jeunes pères de prendre part aux échanges, aux débats sans avoir un impact trop important sur la famille , ajoute-t-il.

Le regroupement des présidents de conseils municipaux des grandes villes du Québec, que préside Daniel Champagne, a d'ailleurs rencontré la ministre des Affaires municipales pour discuter de la possibilité de formaliser ces modes virtuels par des changements législatifs.

Des avantages et des inconvénients

Après neuf mois, plusieurs élus gatinois voient de nombreux avantages avec leur nouveau mode de fonctionnement. Certains estiment être certainement plus efficaces. N'ayant plus à se déplacer, les rencontres peuvent se tenir plus souvent et plus rapidement, sans retarder la prise de décision.

Tous sont cependant unanimes pour souhaiter un retour à la normale, afin d’aller à la rencontre des citoyens et pouvoir échanger avec leurs collègues moins formellement.

Il n'y a rien comme de bonnes discussions face à face , dit le conseiller du district de Bellevue, Pierre Lanthier. Là, on se parle à travers un écran d'ordinateur. C'est vraiment différent!

Ce qui nous manque, ce sont les discussions de corridor , ajoute Louise Boudrias. ''On pouvait parler d'autres choses que de la politique, on développe des liens. Quand je dis que je commence à m'ennuyer du maire et que le maire dit qu'il commence à s'ennuyer de moi, je pense qu'il est temps qu'on revienne”, laisse-t-elle tomber avec un sourire.

Que réservera l'année 2021? Les élus, qui sont bien conscients que la crise sanitaire n'est pas terminée, se préparent déjà à une année électorale pas comme les autres. Les visites traditionnelles de porte en porte pourraient bien être remplacées par des échanges virtuels ou des interventions sur les réseaux sociaux.