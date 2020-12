L’industrie de la motoneige peine à survivre en ce début de saison

Selon la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick, ils sont plus de 20 000 motoneigistes à sillonner les sentiers enneigés de la province chaque année.

Cependant, comme l'explique Brad Mann, le président du Conseil canadien des associations de motoneiges, la pratique de cette activité hivernale a aussi un impact important pour les entrepreneurs du secteur touristique.

Prends la clientèle de la Nouvelle-Écosse et celle de l’Île-du-Prince-Édouard, ça fait beaucoup de gens qui font de la motoneige ici. Quand ils font de la motoneige, ce n’est pas juste pour une journée. Ils sont ici pour trois, quatre ou cinq jours , souligne Brad Mann.

Brad Mann, le président du Conseil canadien des associations de motoneiges Photo : Radio-Canada

Les motoneigistes contribuent à l’économie locale en achetant de l’essence, en mangeant dans les restaurants de l’endroit et en séjournant dans un hôtel.

Or, cette année pourrait être bien différente selon lui. Sans la bulle, les touristes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ne viendront, et ce, sans compter les visiteurs du Québec pour qui la frontière est fermée à moins d’avoir un plan d’isolement de 14 jours.

M. Mann est aussi entrepreneur. Il possède une compagnie qui loue des motoneiges. L’éclatement de la bulle représente pour lui une perte de 85% de sa clientèle.

Même son de cloche pour Lee Blanchette, propriétaire d’un centre de plein air qui craint aussi pour la survie de son entreprise.

Nous autres on opère à 40 % si la bulle n’ouvre pas. C’est ça que c’est. On va survivre. On va payer nos frais fixes, payer des salaires... Si je peux survivre - juste ça - ça va être déjà gros. Lee Blanchette, entrepreneur

Ce propriétaire de centre de plein air dans le nord-est de la province réalise la majorité de son chiffre d'affaires à l'automne et à l'hiver normalement.

On reçoit des motoneigistes, on reçoit des gens en VTT, on reçoit des chasseurs , souligne-t-il.

Sans la bulle, M. Blanchette doit continuer à prévenir les touristes insulaires et néo-écossais qu’ils doivent s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée. Cette mesure en décourage plusieurs.

L’année dernière, ce sont 1300 motoneigistes de la Nouvelle-Écosse qui ont acheté des passes saisonnières pour pratiquer leur sport sur les sentiers du Nouveau-Brunswick. Ils étaient 400 de l’île.

D'après les informations de la journaliste Marie-Ève Brassard