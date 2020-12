Monter 60 000 marches pour une bonne cause

Jusqu’au 11 janvier, soit tout au long de la période de confinement imposée par le gouvernement Legault, elle gravira le même escalier du boulevard Chanoine Moreau et ce, beau temps, mauvais temps.

Physiothérapeute et entraîneuse de métier, elle avait déjà l’habitude de monter quelque 3000 marches, entre trois et cinq fois par semaine, mais pour le défi, elle a entrepris d’ajouter 1000 marches de plus chaque fois et de les gravir sept jours sur sept pendant 18 jours.

Si je veux que les gens me donnent des sous, il faut quand même que le défi soit de taille. Marie-Anne Laperrière, physiothérapeute

Équipements d’origine

Le défi de la Trifluvienne est accueilli avec ravissement au Centre Le Havre, un centre qui nourrit une centaine de bouches quotidiennement, et qui avait justement besoin d'une somme de 10 000 $ pour remplacer ses fours, qui sont désuets. Les équipements sont utilisés par les cuisiniers depuis l'ouverture du centre, il y a plus de 30 ans.

L'aide financière arrive à point au Centre Le Havre, qui avait bien besoin de changer les équipements de cuisine d'origine, qui sont aujourd'hui désuets. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Près du tiers de la somme nécessaire a déjà été récolté par Marie-Anne Laperrière, par le biais de cette campagne de sociofinancement qui sera en cours jusqu’au 11 janvier. Elle invite la population à contribuer. Les gens qui aimeraient l’encourager en montant quelques marches avec elle sont aussi les bienvenus.

Avec les informations de Jacob Côté