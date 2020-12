41 contraventions pour des rassemblements illégaux à Québec durant les Fêtes

Contrairement aux appréhensions les plus négatives, la soirée du Réveillon n'a pas donné lieu à davantage d'interventions du SPVQ par rapport aux autres journées de festivité. Du 24 au 26 décembre, 67 appels dénonciateurs ont été recensés et 11 constats d'infraction ont été remis.

À titre de comparaison, les policiers sont intervenus au cours des dernières heures à Sainte-Foy pour un rassemblement illégal, ce qui a mené à 14 contraventions données à des jeunes.

Tous les groupes d'âge

Une enquête est par ailleurs en cours concernant le rassemblement de plus de 40 fidèles dans une église de Québec. Les personnes qui étaient présentes ont été identifiées par le SPVQ, mais aucun constat d'infraction n'a encore été donné au moment d'écrire ces lignes.

Le porte-parole du SPVQ, Étienne Doyon, précise également que des personnes de tous les groupes d'âge ont reçu des amendes depuis le début de la période des Fêtes.

On a des groupes de tous les âges. Hier, on est intervenu dans un lieu de culte pour des gens d'âge très varié. On est intervenu aussi [la nuit dernière] dans un party où c'était des adolescents. Les gens qui sont en infraction sont d'un âge varié , souligne M. Doyon.

Les mineurs qui ne respectent pas les règles sanitaires reçoivent un constat de 500 $ plus les frais, tandis que les personnes adultes aux yeux de la loi doivent plutôt débourser 1546 $ en cas d'infraction.

Rappelons que le chef de police du SPVQ, Robert Pigeon, avait promisune plus grande mobilisation des forces policières durant la période des Fêtes pour s'assurer que les décrets soient respectés.

Nouveaux cas de COVID-19 : toujours élevés

Malgré les efforts des policiers, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans la grande région de Québec demeure élevé avec 275.

Dans la Capitale-Nationale, 179 cas de personnes infectées par le nouveau coronavirus s'ajoutent, tandis que 96 résidents de Chaudière-Appalaches ont reçu un diagnostic positif au cours des 24 dernières heures.