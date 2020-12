Perpétuer une tradition familiale de 40 ans malgré la COVID-19

Même si les festivités étaient bien différentes cette année, la distance ne les a pas empêchés de chanter, de danser et de retrouver des gens qu’ils aiment. Car s’il y a bien un élément qui lie les membres de cette famille, c’est la passion pour la musique.

Souvenir d'une année où se voir était toujours permis. Photo : Gracieuseté

Ma mère chantait, elle avait une voix impeccable, puis mon père jouait du violon, de l’accordéon. La musique a toujours fait partie de la famille. Je crois que sur les 13 enfants, on est juste trois qui ne jouent pas de musique , raconte Angèle Bourque.

Pierre Bastarache, qui se trouve au milieu de la lignée familiale, n’avait pas eu la chance de participer depuis quelques années, étant donné la distance qui sépare son domicile de Moncton.

Ses deux filles, qui n’avaient jamais eu l’occasion de vivre la tradition familiale avant cette année, mais en avaient souvent entendu parler par le passé.

M. Bastarache explique qu’elles ont eu beaucoup de plaisir à rencontrer leur famille virtuellement le 26 décembre et que la formule a tout de même eu quelques avantages.

La soirée était parfaite, on a fait presque trois heures de vidéo hier soir , dit-il. Moi-même, mes enfants ont eu la chance de faire une vidéo pour la soirée, elles ont préparé une chanson ensemble.

Pour Isabelle Melanson et sa famille, qui font le trajet religieusement chaque année, la COVID-19 a eu raison de leur voyage en 2020. La mère indique que son fils de six ans était déçu de ne pas pouvoir se rendre au Nouveau-Brunswick pour l’un de ses moments favoris de l’année.

Les deux familles espèrent pouvoir se retrouver en chair et en os l’année pour les rassemblements 2021.

Un petit brin d’histoire

Cette journée traditionnelle bien connue de la famille Doiron et de leur entourage ne date pas d’hier : appelé le Boxing Day de la famille Doiron, cet événement a été inauguré dans les années 80.

Les premiers organisateurs, Eva Arseneault et Willie Doiron, cherchaient à réunir la famille une fois par année afin de resserrer les liens entre eux. Photo : Gracieuseté

Les premiers organisateurs, Eva Arseneault et Willie Doiron, étaient parents de 13 enfants et cherchaient à réunir la famille une fois par année afin de resserrer les liens entre eux.

Aujourd’hui, ce sont cinq générations qui prennent part à cette tradition des Doiron, qui sont maintenant éparpillés un peu partout, du Massachusets au Québec en passant par l’Ontario.

Les enfants de la famille montent une pièce chaque année pour la présenter aux plus grands. Photo : Gracieuseté

Ça commence toujours de la même manière, avec le repas partagé où tout le monde a apporté des plats. Après ça on a une activité vraiment traditionnelle et les enfants adorent ça, de se costumer et de participer , relate Sylvia Gallant Doiron.

