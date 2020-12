Davantage de journées chaudes depuis 50 ans à l’Île-du-Prince-Édouard

Les étés sont de plus en plus chauds à l’Île-du-Prince-Édouard, selon des données d'Environnement Canada. Le nombre de journées où la température maximale moyenne a dépassé les 25 °C a augmenté de près de 20 % au cours des 30 dernières années.

Cette tendance ne fait que s’accélérer, d'après l'évolution des données.

Depuis 2014, l’agence gouvernementale a comptabilisé 30 jours de chaleur ou plus par an. Auparavant, l’île connaissait une moyenne annuelle de 15 journées avec de hautes températures.

Certainement, quand vous voyez ces sauts ou ces changements majeurs comme celui-ci, vous pouvez certainement voir les tendances [des changements climatiques]. Adam Fenech, directeur du laboratoire climatique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard

Selon Environnement Canada, la température maximale moyenne est actuellement de 23,3 °C au mois de juillet à l’Île-du-Prince-Édouard, alors qu’entre 1951 et 1980, la moyenne était de 23,0 °C.

L’augmentation de 0,3 °C peut sembler minime, mais elle produit déjà des effets sur le climat, selon Adam Fenech, directeur du laboratoire climatique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI).

Un changement aussi important est quelque chose à laquelle il faut prêter attention , affirme-t-il.

La montée de la température engendrerait également moins de jours froids et plus de journées venteuses dans la province.

Moins de jours froids

Par ailleurs, les journées froides où la température est inférieure à -10 °C sont plus rares.

Entre 1951 et 2010, on constate une baisse de 20 % du nombre de jours froids par année à l’île. Depuis 2001, la moyenne annuelle de jours avec de basses températures n’a pas dépassé la barre de 10 journées.

Le nombre de jours froids varie considérablement d’une année à l’autre. L’agence fédérale a recensé 17 jours de froid en 2015, alors que dans l’année suivante, une seule journée a enregistré une température au-dessous de -10 °C .

Entre 1995 et 2001, cette moyenne est passée sous la barre des 10 journées avec du froid intense et n'est jamais remontée depuis cette période.

Plus de journées venteuses

L’Île-du-Prince-Édouard a connu plus de journées avec des rafales de plus de 50 km/h depuis les années 2000.

De 2001 à 2012, la moyenne annuelle de journées venteuses était de 90 jours. En 2013, ce chiffre a atteint 91 jours. Depuis 2014, le nombre de jours de vent fort par an est composé de trois chiffres.

L'Île-du-Prince-Édouard dénombrait plus de 100 jours de vent forts pour une huitième année consécutive en 2020. Le chiffre 100 a été atteint à la mi-novembre.

Quelques pics dans les moyennes annuelles ont été observés dans les années 1990. En 1996, Environnement Canada a enregistré 231 jours de vents forts.

Entre 1960 et 1968, l’aéroport de Charlottetown a aussi connu une longue période avec plus de 100 jours de vent fort par an.

Un autre pic a été observé en 1955 avec un total de 138 jours de jours venteux.