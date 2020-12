Le succès de la province dépend de la vaccination, dit le médecin hygiéniste en chef

Le Dr Saqib Shahab s’attend à ce que d’ici le mois de mars, la plupart des personnes vulnérables soient vaccinées en citant notamment les personnes en soins de longue durée, les personnes âgées de 80 ans et plus et les personnes de 75 ans et plus.

D'ici à ce que le printemps et l'été arrivent, notre population aura été cliniquement protégée à certains degrés , dit M. Shahab.

Nous espérons donc pouvoir profiter de l'été avec moins de restrictions. Dr Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

Des restrictions en place

Le médecin juge nécessaire que des précautions soient maintenues lors du déploiement de la vaccination pendant l’été afin d’espérer un retour à une vie plus normale à l’automne.

Actuellement, soutient le Dr Shahab, la province entre dans la phase la plus menaçante de la pandémie. Pour cela, l'accent doit être mis sur la sécurité des personnes les plus vulnérables de la Saskatchewan, en particulier celles qui sont en soins de longue durée.

Vous pouvez transmettre le virus même lorsque vous êtes asymptomatique, surtout dans les deux jours précédant l'apparition des symptômes.

Selon lui, une attention particulière doit être portée sur les protocoles de protection personnelle contre la COVID-19, en particulier pour ceux qui travaillent dans le secteur des soins de santé et ceux qui veulent rendre visite à leurs proches en soins de longue durée.

Le médecin hygiéniste en chef reconnaît que la COVID-19 constitue un vrai défi pour les travailleurs de la santé qui ne s’attendaient pas à un tel scénario dans leur carrière.

Il pense que la réponse ne se limitera donc pas aux soins de santé, mais doit interpeller l’ensemble de la société. Voilà pourquoi il se réjouit de l’élan de solidarité des Saskatchewanais qui a permis d’éviter un plus grand nombre de décès en 2020.

Nous nous préparons au pire dans la société, aux pires scénarios et aux pires résultats, mais je suis toujours surpris quand il y a une crise en Saskatchewan, la plupart du temps nous nous serrons les coudes , constate-t-il.

Avec les informations de Bryan Eneas