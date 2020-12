Pas de répit pour l’équipe de la Moisson d’Alma

Il y a beaucoup de nouvelles demandes de la part de personnes qui n'avaient jamais eu besoin d’aide auparavant. Normalement, en un mois, on fait environ une dizaine de dépannages d’urgence. Actuellement, on en fait entre 30 et 35 par mois. Donc, c’est quand même trois fois plus qu’avant , constate la coordonnatrice de l'organisme, Annie-Claude Tremblay.

Au début de la pandémie, certains bénévoles ont abandonné le navire. Par contre, la situation est devenue plus stable par la suite.