Cédric Paquette échangé aux Sénateurs d’Ottawa

L’attaquant originaire de Gaspé avait été couronné champion de la coupe Stanley fin de septembre. Il pourra apporter son expérience à l’équipe de la capitale canadienne.

Dans cette même transaction, les Sénateurs mettent aussi la main sur le défenseur Braydon Coburn et un choix de 2e tour du Lightning au repêchage de 2022. En retour, les Sénateurs cèdent l’ailier Marian Gaborik et le gardien de but Anders Nilson, tous les deux blessés.

Cédric Paquette avait été accueilli en héros à Gaspé, après la victoire de son équipe face aux Stars de Dallas.

L’attaquant a encore un an à écouler d'un contrat de deux ans, signé en juillet 2019.