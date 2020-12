Un groupe de Fredericton veut changer le visage de la politique municipale

Une seule femme a siégé au conseil municipal de Fredericton en plus de cinq ans. Dans le précédent conseil, on comptait deux élues et seules trois candidates se sont présentées aux élections municipales de 2016.

C'est ce que Femmes + en politique : Fredericton essaie de changer, à quelques mois des élections municipales au Nouveau-Brunswick, le 10 mai 2021.

Il est important qu'il y ait une variété de voix qui peuvent prendre des décisions, qui en arrivent à des décisions sur une ville , explique Kathi Zwicker, co-présidente du groupe. Et en ce moment, avec une seule femme conseillère municipale, cette voix féminine n'est pas... elle n'est pas répandue.

Le conseil municipal de Fredericton ne compte qu'une femme présentement. Photo : CBC

Une seule femme au conseil municipal de Fredericton

Kate Rogers, qui représente le quartier 10 du centre-ville de Fredericton, est la seule femme au conseil municipal.

Les femmes à la table changent la conversation tant dans le contenu que dans la teneur et je pense qu'il devient très évident dans la ville en ce moment que cette voix est manquante , soutient Zwicker.

En 2019, Kate Rogers avait déclaré que la diversité des genres était un point de discorde au sein du conseil municipal et que la culture de travail était devenue toxique. Depuis, de nombreux conseillers municipaux ont suivi une formation sur la diversité.

La conseillère municipale Kate Rogers a souligné pour la première fois l'été dernier un manque de diversité des genres à l'hôtel de ville. Photo : CBC/Maria Jose Burgos

Des formations pratiques pour se lancer en politique

Le groupe Femmes + en politique : Fredericton enseigne aux femmes et aux candidats de la diversité des genres comment obtenir des financements, mettre en place une équipe de campagne et utiliser les médias sociaux de manière stratégique.

Nous mettons en place des groupes d'action , explique Mme Zwicker, où un groupe apportera son soutien aux candidats. Un autre de nos groupes d'action s'occupera des relations publiques, et un troisième cherchera à coordonner nos bénévoles .

Cassandra Blackmore, qui voudrait se présenter dans le quartier 10 du centre-ville lors de l'élection du 10 mai, a salué les efforts du nouveau groupe.

C'est vraiment bien d'avoir un endroit où se tourner lorsque nous avons des questions ou des préoccupations ou que nous essayons simplement de nous renseigner sur différents sujets , explique la candidate.

Les femmes tentent davantage de percer en politique. Photo : Radio-Canada

Savoir par où commencer peut souvent être un obstacle à l'entrée des femmes en politique, a mentionné Mme Blackmore.

Il y a tellement d'éléments dans la conduite d'une campagne, de la collecte de fonds à la recherche de bénévoles, en passant par l'animation de votre campagne. Cela peut donc être beaucoup, surtout lorsque vous gérez différentes variantes dans votre vie, du travail à plein temps aux enfants .

Joanne Wright, professeur de sciences politiques à l'Université du Nouveau-Brunswick, croit que des groupes comme celui-ci peuvent améliorer la diversité en politique.

Ils contribuent à sensibiliser les gens et à attirer l'attention sur certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je pense donc qu'ils peuvent avoir un grand impact et obtenir une certaine attention des médias et, espérons-le, provoquer un changement politique .

Déjà des changements positifs

D'ailleurs, un certain changement a déjà été constaté au Nouveau-Brunswick, selon la professeure. Lors des dernières élections provinciales, plus de femmes ont été élues à l'Assemblée législative que jamais auparavant.

Norma Dubé est membre fondatrice de l'organisation Women for 50 %, qui a fait campagne pour une plus grande représentation féminine dans la politique provinciale.

Norma Dubé, membre fondatrice de l'organisation Women for 50 % Photo : Radio-Canada / Radio-Canada.ca