Ontario : le couple qui a contracté le nouveau variant finalement lié à un voyage

C'est ce qu'a dévoilé la ministre de la Santé du Canada, Patty Hajdu, sur Twitter, dimanche en soirée.

Lors de l'annonce initiale, le gouvernement ontarien avait affirmé que le couple de la région de Durham qui a contracté le nouveau variant de la COVID-19 n'avait pas d'antécédents de voyage.

Les cas sont un couple de [la région de] Durham qui n'a pas d'antécédents de voyages, d'expositions ni de contacts à risque élevé , pouvait-on lire dans le communiqué officiel.

Or, la ministre de la Santé du Canada a offert une mise à jour contredisant cette information environ 24 h plus tard.

Depuis que le gouvernement a annoncé la première occurrence, le nouveau variant a été détecté une seconde fois en Ontario - dans la région d'Ottawa - ainsi qu'en Colombie-Britannique.

Le nouveau variant de la COVID-19, d'abord décelé au Royaume-Uni, serait 50 % à 74 % plus contagieux que les autres souches. Cependant, les experts ne pensent pas qu’il soit plus mortel ni même qu’il cause des symptômes plus violents que les variants précédents.

La semaine dernière, le Canada a prolongé jusqu'au 6 janvier la suspension des vols en provenance de Grande-Bretagne.