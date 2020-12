En Estrie, la pluie malmène les stations de ski

Le directeur général de Ski & Golf Mont-Orford Simon Blouin note que beaucoup de travail sera nécessaire avant de pouvoir rouvrir la cinquantaine d'autres descentes dans leur totalité.

Ça nous donne des maux de tête, parce qu’on avait réussi à ouvrir quand même plusieurs pistes. Surtout cette année, avec les règles sanitaires, on essaie de disperser le plus de monde possible sur la montagne, donc on avait ouvert plusieurs secteurs , remarque-t-il avec déception.

Il se dit toutefois satisfait de la température de dimanche. On est heureux de la neige, surtout que ça amène un petit côté "Noël", une ambiance d’hiver aussi , se réjouit-il. Il prévoit rouvrir plusieurs pistes dès lundi.

Chez Ski Bromont, c’est moins la météo qui donne du fil à retordre à la direction que les mesures de distanciation imposées en raison de la pandémie.

Il remarque qu'habituellement, des milliers de paires de skis sont louées pendant le temps des Fêtes. Cette année, les locations se limitent cependant à une trentaine par jour.

Il s'attend également à une baisse d'achalandage de 30 à 35 % pour le reste de l'année.

C’est sûr qu’on se prive de beaucoup de revenus, mais avoir des mesures de distanciation, c’est très important. Quand on mélange tout ça, on a des sueurs en termes de rentabilité , s'inquiète son président Charles Désourdy.

Il souligne toutefois que les subventions salariales accordées par le gouvernement vont l’aider à traverser cet hiver hors du commun.

D’après les informations d’Alexis Tremblay