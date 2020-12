Redoux et pandémie, de nouveaux défis pour les stations de ski du Québec

Au mont Saint-Sauveur, c’est une saison de ski qui est loin d’être comme les autres. En plus du port du couvre-visage, qui est obligatoire pour tous les skieurs et planchistes, une distance de deux mètres doit être respectée entre les skieurs.

Dans les télésièges, une seule bulle familiale est autorisée. Une fois arrivé au sommet, l’achalandage est contrôlé, question de faire respecter les règles de distanciation publique. Le chalet est ouvert, mais uniquement pour se réchauffer ou pour utiliser les salles de bain.

Ces mesures, qui doivent être respectées par tous les centres de ski qui sont en zone rouge, ne semblent toutefois pas faire fuir les amateurs de sports de glisse qui étaient nombreux à dévaler les pentes de plusieurs centres de ski au cours des derniers jours.

Au Mont Saint-Bruno, normalement, on ressent une baisse de l'achalandage autour du 25 et du 26 décembre. Mais cette année, faute de pouvoir aller magasiner les soldes d’Après-Noël, c’est sur les pistes que les gens se sont rassemblés.

Selon Michel Couture, directeur général de Ski Saint-Bruno, la journée du 26 décembre avait un achalandage supérieur à la normale. Une réalité que le directeur souhaite voir se poursuivre durant toute la période des fêtes.

À Bromont et au mont Saint-Sauveur, des « équipes COVID-19 » ont été mises en place afin de s’assurer du respect des consignes.

Des pertes financières à prévoir?

Malgré l’achalandage des derniers jours, les mesures sanitaires auront sans doute un effet sur la situation financière des centres de ski qui ont déjà dû essuyer d’importantes pertes l’année dernière alors que la première vague a écourté la dernière saison de ski.

En plus de devoir limiter le nombre de billets et de passes de saison vendues, la fermeture des boutiques de ski et des restaurants dans les stations est une autre perte financière importante à prévoir.

Josée Cusson, de l’Association des Stations de ski du Québec (ASSQ), se réjouit toutefois que la location d’équipements soit maintenant permise. On est en discussion avec les différents paliers gouvernementaux pour obtenir une aide financière, mais c’est certain que l’important pour nous était de rester ouvert toute la saison. , ajoute-t-elle.

Mauvaise température

Dans l’Est-du-Québec, la météo défavorable des derniers jours a contraint la plupart des stations de ski à repousser leur ouverture ou à interrompre leurs opérations. Si les canons à neige roulent à pleine vitesse depuis les derniers jours pour remettre les pistes en bon ordre dans de nombreuses stations, certains centres de ski tels que la station de ski Gallix, située en Gaspésie, qui était ouverte depuis le 19 décembre, a dû fermer ses portes à cause du mauvais temps.

Même chose du côté des Monts-Valin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la neige est habituellement abondante, mais où la météo des derniers jours a forcé la suspension de la saison. Au parc régional Val-d’Irène, les dommages causés par la pluie des derniers jours sont tels que la station ne prévoit pas la réouverture des pentes avant le 31 décembre.

Selon Environnement Canada, le retour de la neige devrait se faire au cours des prochains jours dans certaines régions de l’Est-du-Québec.

Avec les informations de Mélissa François et Aimée Lemieux.