Éclosion à la résidence Campus 3 de Gatineau

Une éclosion est en cours au Campus 3, un centre communautaire pour personnes âgées autonomes de Gatineau. On rapporte 22 cas pour le moment.

Si la résidence a été épargnée lors de la première vague, elle a finalement été touchée par la pandémie. Sur le site de la santé publique, on rapporte 14 cas actifs alors que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a confirmé qu’il y en avait bel et bien 22.

Cette situation est très préoccupante pour les enfants dont un parent s'y trouve. Ils soutiennent être tenus dans le néant, ne sachant pas trop ce qui se passe réellement au Campus 3.

Comme il s'agit d'une résidence privée, les cas ne sont pas répertoriés spécifiquement sur le site comme le sont ceux des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , ce qui rend l'information plus difficile d'accès.

Sylvain Mercier, le fils d'une résidente explique que sa propre mère a contracté la COVID-19. C'est elle-même qui nous l'a annoncé , explique-t-il en entrevue. Il soutient n'avoir reçu aucun avis de la part de la direction l'informant de l'éclosion.

Ça aurait été le fun d'être avisé ou d'avoir un point de repère quelque part pour dire si tu veux en savoir plus, va sur ce site-là , laisse-t-il tomber.

Ce dernier trouve déplorable qu'aucun agent de sécurité ne l'ait averti ou accueilli à l'entrée alors que la COVID-19 se propage dans la résidence. Il pointe du doigt la résidence qui a relâché les règles trop rapidement.

Ça aurait été le fun s'il y avait eu moins de relâchement. Sylvain Mercier

Josée Gervais dont la mère se trouve également à la résidence dénonce aussi un manque d'information. Cette dernière croit que la résidence tente d'étouffer l'affaire.

Quand il y a un cas ou deux, que ce soit dans les hôpitaux ou n'importe où, on en entend parler tout de suite , souligne-t-elle. C'est quand même un bloc qui est assez gros et qui a beaucoup de [résidents], même si c'est privé, il faut le dire [qu'il y a une éclosion].

Josée Gervais a un parent qui se trouve dans la résidence où a lieu l'éclosion. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Mme Gervais songe même à retirer sa mère de son milieu de vie pour la protéger.

La résidence n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais assure toutefois que l'établissement respecte les normes sanitaires et qu'il doit faire des comptes rendus quotidiens à la santé publique.

En Outaouais, il y a également quatre autres éclosions dans des résidences pour personnes âgées, dont le CLSC et CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Petite-Nation qui rapportent 34 cas ainsi que le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Gracefield qui compte 14 cas toujours actifs.

Avec les informations de Marielle Guimond