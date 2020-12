Les restrictions sociales contribuent à la dépression des aînés en résidence

L'Institut national sur le vieillissement, un centre d’études de l’Université Ryerson, affirme que ce sont les familles britanno-colombiennes qui font face aux politiques sur les visites les plus restrictives au Canada.

Selon l’Institut, les centres de soins de longue durée devraient accueillir à nouveau les familles, même pendant les éclosions, avec des lignes directrices pour encadrer ces visites en toute sécurité.

Isobel Mackenzie, la représentante des aînés en Colombie-Britannique, déclare que les restrictions de visites et les mesures de protection strictes ont contribué à une hausse du sentiment de dépression et d’isolation chez les résidents.

Elle appuie son constat par un sondage effectué cet été auprès de 13 000 résidents, membres de familles et du public. Selon les conclusions de l'enquête dévoilée en novembre , il y a eu une hausse de 7 % de consommation de médicaments antipsychotiques, et une hausse de 3 % d’antidépresseurs entre mars et septembre 2020 de la part de résidents très affectés par le manque de contact avec leur famille.

À la fin juin, le ministre de la Santé, Adrian Dix, a invité les établissements à mettre en oeuvre des plans de visite selon des directives strictes. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Sécurité vs contact humain

Lorsque Debbie Drew visite son père dans la salle de réception du centre de soins Lynn Valley Care, là où est mort le premier Canadien des suites de la COVID-19, une vitrine en plastique posée sur une table sépare Debbie et son père.

Neuf mois après le début de la pandémie, Mme Drew est d’avis que les restrictions mises en place dans les centres de soins causent maintenant plus de tort que de bien pour son père et les autres résidents qui sont pratiquement confinés à leurs chambres.

Debbie craint que son père de 96 ans, Graham Drew, ne meure seul : C’est très difficile parce qu’il devient déprimé et il est triste.

Il a été une personne très sociale toute sa vie et il a encore besoin de socialisation. Debbie Drew

Visiteurs essentiels

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, dit comprendre le défi continuel auquel font face les familles avec un proche dans un centre de soins de longue durée. Nous permettons les visiteurs essentiels, nous avons défini ce que c’est et nous travaillons avec les centres pour que cela soit respecté , répond la Dre Henry.

La représentante des aînés, Isobel Mackenzie, rétorque que les administrateurs de soins de longue durée semblent décider, selon leurs propres règles, qui se qualifie comme visiteur essentiel.

Bonnie Henry rappelle que les familles ont le droit de porter en appel toute décision au gérant d’un établissement et au Conseil de la sécurité et qualité pour les patients de la Colombie-Britannique.

D'après des informations de Camille Bains