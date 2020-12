« On n’est pas seulement chanceux » - Dre Heather Morrison

La docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard, refuse de prendre le crédit pour la résilience de la province.

Tout le mérite revient aux citoyens, dit-elle dans une entrevue de fin d’année accordée à Radio-Canada.

À l'Île-du-Prince-Édouard, on comprend l'importance [...] de penser collectivement, et aux communautés. Dre Heather Morrison , médecin hygiéniste en chef

La docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard, le 30 janvier 2020. Photo : CBC / Sarah MacMillan

On a travaillé très fort pour être ici. On n’est pas seulement chanceux, on a fait des décisions qui sont difficiles , relate-t-elle.

En Atlantique, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a été le premier à contrôler les allées et venues à sa frontière, en installant un point de contrôle au pont de la Confédération qui avait un peu pris de court les voisins au Nouveau-Brunswick.

Plus tard, la province insulaire a milité pour la mise en place de la bulle atlantique et encouragé un retour prudent de ses nombreux résidents saisonniers.

La Dre Heather Morrison annonce que l'Île-du-Prince-Édouard ne compte plus aucun cas actif de COVID-19, le 8 mai 2020. Photo : Radio-Canada

Au début décembre, alors qu’une dizaine de cas de COVID-19 sont apparus soudainement sur l’île, la santé publique n’a pas hésité à rapidement imposer des restrictions sévères, mais brèves.

Des mesures strictes pour une courte période , disait alors Heather Morrison. Moins de deux semaines plus tard, comme promis, on déconfinait déjà.

La Dre Heather Morrison apparaît aux côtés de Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, le 28 avril 2020. Photo : Radio-Canada / Ken Linton

S’il n’est pas question pour les autorités de santé publique de recommander que l’on baisse la garde, la docteure Morrison se permet quand même un peu d’optimisme pour 2021.

Je pense que la deuxième partie de l'année, j'espère qu'elle [sera] plus facile , dit-elle.

Lueur d’espoir attendue toute l’année 2020, la vaccination contre la COVID-19 a débuté à la mi-décembre à l’Île-du-Prince-Édouard.

D’après le reportage de Julien Lecacheur