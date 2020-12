COVID-19 : 186 nouveaux cas dans la grande région de Québec

Un total de 23 nouveaux décès sont enregistrés dans la Capitale-Nationale depuis samedi, ainsi que 10 nouveaux décès en Chaudière-Appalaches.

Les directions de santé publique régionales ne publient pas, pour le moment, les données enregistrées les 24 et 25 décembre. Il faudra attendre le bilan plus complet des CIUSSS et des CISSS pour en savoir plus. Ces bilans seront publiés mardi.

On sait toutefois que pour l’ensemble du Québec, ce sont 2291 nouveaux cas qui ont été enregistrés depuis les dernières 24 heures. Ce qui est similaire aux bilans quotidiens publiés avant le congé des Fêtes.

Les prélèvements se poursuivent

Bien que la diffusion des bilans quotidiens fait relâche dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, les cliniques de dépistage de la COVID-19 sont toujours ouvertes.

À Québec, il fallait se rendre aux cliniques du centre de foire et du parc Colbert pour obtenir un test les 24 et 25 décembre, entre 8 h et 16 h. Cet horaire sera le même pour les fériés du 28 et 31 décembre, ainsi que du 1er et 4 janvier.

Dans Chaudière-Appalaches, les horaires sont légèrement différents. Il faut noter que les cliniques avec et sans rendez-vous étaient pour la plupart fermées le 25 décembre. Elles le seront également le 1er janvier.