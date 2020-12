Une Coaticookoise et son mari guinéen réunis après deux ans d'attente

Sonia Quirion s’est rendue en Guinée en 2018 pour marier son amoureux Amadou Dia. Depuis, elle attendait avec impatience qu’il puisse la rejoindre au Québec.

Quand tu aimes une personne, il faut être patient , résume simplement Sonia Quirion quand on lui demande comment elle a pu attendre autant.

Je ne pensais pas vivre Noël avec lui cette année, avec la période de pandémie qu'on vit actuellement [...]. Dans le fond, c'est un cadeau! , se réjouit-elle.

Immigrer en temps de pandémie

Si M. Dia est maintenant arrivé au Québec, la COVID-19 continue cependant de lui semer des embûches.

Il va pouvoir travailler, mais là on attend le numéro d'assurance sociale. Habituellement, on peut y aller en personne au bureau et c'est rapide, mais là il faut le faire par Internet, donc on a un délai. On attend, on attend... Parce qu'il aurait pu travailler presque en sortant de la quarantaine s'il avait voulu , explique Mme Quirion.

Amadou Dia doit également intégrer une culture bien différente de la sienne.

Là-bas [en Guinée], les hommes n'aident pas vraiment à la maison, il y a des employés pour ça ou ce sont les femmes. [...] Ici, il avait quand même su, par des documentaires, que les hommes s'impliquent beaucoup, donc il fait la vaisselle, il m'aide au ménage, il est meilleur que moi! raconte la femme de Coaticook en riant.

Pour faciliter son intégration, M. Dia a pu bénéficier du Service d'aide aux Néo-Canadiens, dont la mission est d’accueillir les immigrants. L’organisme a néanmoins aussi dû s'adapter pendant la pandémie, explique Mercedes Orellana, sa directrice générale.

On a passé plusieurs mois sans recevoir aucune personne, parce que la frontière était fermée. On a commencé à recevoir des gens, des familles réfugiées aussi, avec l'accord du gouvernement évidemment. On privilégie aussi les services qui peuvent être donnés soit par téléphone, par visioconférence, par courriel…

Pour M. Dia, ces mois d'efforts en valaient définitivement la chandelle.

C'est ma joie de vivre, Sonia. Je l'aime autant que tout. , affirme-t-il.

D’après les informations de Pierrick Pichette