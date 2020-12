Début de saison gâché pour les stations de ski de l'Est-du-Québec

À Sept-Îles, la station de ski Gallix était ouverte depuis le 19 décembre, mais a dû fermer ses portes à cause du mauvais temps.

La pluie abondante des derniers jours a endommagé plusieurs pistes de ski.

Selon le directeur général de la station, Loïs Babin, la neige présente dans la montagne est toujours gorgée d'eau, et beaucoup de travail demeure à faire pour rendre le domaine skiable sécuritaire.

Si on traite ça trop vite, ça va faire une patinoire! Ce sont des patins que ça va prendre et non des skis!

Loïs Babin, directeur général de la station de ski Gallix