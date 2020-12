Un cas du variant détecté à Ottawa

La personne qui a contracté le variant a récemment voyagé au Royaume-Uni, précise le communiqué du ministère de la Santé de l'Ontario, diffusé dimanche.

Le service de santé publique d'Ottawa a informé cette personne, qui est en isolement. Les activités de recherche de cas et de gestion des contacts sont en cours , peut-on aussi lire.

Les premiers cas canadiens du variant de la COVID-19 récemment découvert au Royaume-Uni ont été confirmés samedi chez deux personnes en Ontario. Il s'agit d'un couple de la région de Durham qui selon le ministère de la Santé n'a pas d'antécédents de voyages, d'expositions ni de contacts à risque élevé.

Plusieurs autres pays ont déjà annoncé des cas confirmés du variant britannique du coronavirus comme la France, l’Italie, la Suède, l’Espagne, l'Allemagne, le Japon, l'Australie, le Liban, l'Islande et le Danemark.

Selon une étude récemment publiée, le nouveau variant est de 50 % à 74 % plus contagieux que les souches jusqu'ici en circulation. Cependant, les experts ne pensent pas qu’il soit plus mortel ni même qu’il cause des symptômes plus violents que les variants précédents.

De plus, rien ne prouve que les vaccins COVID-19 actuellement distribués soient inefficaces contre le nouveau variant du virus.

L’Ontario est entré en confinement panprovincial samedi.

Plus de détails à venir