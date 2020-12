De l'aide financière pour les sinistrés des inondations de Noël

La majorité de ces municipalités se trouvent dans la région de la Capitale-Nationale, où de 40 à 110 mm de pluie sont tombés en 36 heures, les 24 et 25 décembre.

S'ils remplissent les critères, les citoyens et les municipalités affectés par le gonflement des rivières et les pluies abondantes pourraient obtenir une aide en vertu du Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

La sécurité des Québécois est notre priorité. Il est important que les municipalités du Québec ainsi que leurs citoyens se sentent soutenus, particulièrement en cette période des Fêtes , a écrit la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, dans un communiqué.

Sainte-Brigitte-de-Laval se relève

Au nord de Québec, à l'île Enchanteresse, où la rivière Montmorency a causé d'importants dégâts le soir de Noël, près de 90 % des quelque 200 résidents avaient réintégré leurs résidences, dimanche.

Le débit de la rivière, qui a atteint 800 mètres cubes par seconde, continuait de diminuer progressivement. Un centre d'urgence a été déployé sur le territoire en collaboration avec la Croix-Rouge.

Le torrent a causé d'importants dégâts sur l'île Enchanteresse. Photo : Radio-Canada

Des sinistrés ont subi des dégâts plus sérieux, notamment dans le secteur de la rue des Érables, au nord de l'île, où la force du torrent a déraciné des arbres, détruit la chaussée et endommagé des maisons.

Dans la région de Portneuf, toutes les routes qui avaient été fermées les 25 et 26 décembre étaient rouvertes dimanche. La rivière Bras-du-Nord, en particulier, a causé des dégâts et inondé quelques sous-sols.