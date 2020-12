Les soldes de l'Après-Noël hors du commun pour la Saskatchewan

Les nouvelles mesures annoncées le 25 décembre dernier ont eu un impact sur les ventes, puisque normalement, au Museo Café, les gens profitent des vacances de Noël pour faire découvrir à leur famille leur café du coin favori.

En temps normal, le propriétaire du Museo Café, Jimmy Oneschuk, mise justement beaucoup sur les Fêtes pour tenir jusqu’au printemps. Normalement, c'est une période très occupée pour nous, surtout avant janvier et février, qui sont des mois plus calmes. Nous misons sur une forte saison des Fêtes afin de pouvoir tenir le coup jusqu'au mois de mars, lorsque les gens auront fini de payer leurs factures de Noël.

Ann Brander, une résidente du quartier se dit moins touchée par ces mesures. Je n'aime pas beaucoup magasiner alors, pour moi, la solution, c'est de donner de l'argent pour que les personnes puissent aller magasiner eux-mêmes ce qu'ils veulent , s’exclame-t-elle.

Cette pandémie change les habitudes de consommation pour certains. C’est le cas de Brad Gill, qui affirme que nous n'allons magasiner dans aucun magasin, nous sortons seulement prendre un café. Autrement, nous n'allons nulle part .

Les commerçants misent beaucoup sur les commandes à emporter et les applications mobiles telles qu’Uber, Skip the Dishes et Foodex, de même que le soutien de leur communauté, qu'ils remercient énormément en ces temps différents.

La gérante de la brasserie Prairie Sun, Caralee Halmrest, pense que les applications mobiles pour les livraisons sont très utiles en cette période de pandémie.

Les options telles que Skip the Dishes, Uber et Foodex nous aident énormément pour les livraisons, de même que nos options de commandes pour les gens de passage en ville ou les gens de la communauté de Broadway, qui est très active et nous soutient énormément , explique Mme Halmrest.

Quant à Jason Syncog, il se dit moins touché par ces nouvelles mesures. Je ne suis pas vraiment un grand consommateur à la base. Je sors habituellement pour acheter des choses pour ma famille.

Avec les informations de Geneviève Patterson