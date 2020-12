COVID-19 : des restrictions difficiles pour des commerçants d'Ottawa et de Gatineau

En Ontario, les supermarchés, les pharmacies et les détaillants qui vendent principalement de la nourriture peuvent rester ouverts pour les achats sur place, à condition de limiter leur capacité et d’instaurer des mesures de distanciation physique entre les clients.

Au Québec, seuls les commerces essentiels comme les épiceries, les pharmacies, les quincailleries et les animaleries resteront ouverts. Dans ceux-ci, seuls les produits essentiels pourront toutefois être vendus.

Myriam Laflamme est gérante du Marché Laflamme de Gatineau. Selon cette dernière, les nouvelles règles l'ont laissée plutôt confuse comme elles n'étaient pas claires.

Il y a des affaires qu’on n’était pas certains , indique-t-elle en entrevue. Elle donne l’exemple des élastiques à cheveux et des câbles de recharge pour les téléphones.

Myriam Laflamme indique ne plus vendre de magazines, par exemple. Photo : Radio-Canada

Après s'être renseigné sur le site du gouvernement, il a fallu faire preuve de jugement et déterminer quels articles étaient essentiels.

On a pris les mesures qu'il fallait. Myriam Laflamme, gérante du Marché Laflamme

Je pense que c'était une bonne décision [du gouvernement], soutient Mme Laflamme en entrevue. Elle trouvait injuste que les grands détaillants profitent de la fermeture des petits commerces lors du premier confinement.

Disparités entre Ottawa et Gatineau

Dans un angle d’entrepreneuriat, c’est clair que les deux régions ne subissent pas les mêmes contraintes. Un peu difficile pour les gens d’affaires , souligne la directrice générale du RGARegroupement des gens d’affaires de la capitale nationale , Lise Sarazin.

Néanmoins, Mme Sarazin ne critique pas les gouvernements. C’est difficile de jeter le blâme sur les gouvernements parce qu’ils tentent tant bien que mal d'arrêter les [...] cas qui montent régulièrement , dit-elle.

Qu’on soit entrepreneur ou qu’on soit un citoyen, on en a tous marre et on a juste hâte que ça se termine. Lise Sarazin, directrice générale du RGA

Selon la directrice générale, les magasins à grande surface doivent essuyer certaines pertes au Québec. Est-ce [payant] de garder simplement ce qui est essentiel disponible à sa clientèle alors qu’on a une large surface à payer comme loyer, comme électricité et qu’il faut aussi s’assurer qu’il y a des employés additionnels afin de garder les limites des mesures prescrites par le gouvernement , s’interroge-t-elle.

À cette question, Lise Sarazin répond par la négative. C’est sûre que de ne pas pouvoir vendre toute la marchandise disponible ce n’est pas payant pour l’inventaire, pas pour une grande surface comme ce ne l'est pas pour une petite surface non plus , explique-t-elle.

En Ontario, les détaillants qui sont ouverts peuvent vendre l’ensemble de leur inventaire , souligne Jean-François Belleau, le directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce au détail.

Pour un commerçant qui est à Gatineau, ça crée une pression particulière et qui est propre à l'Outaouais , ajoute ce dernier. Ça crée une pression particulière de voir que certains détaillants de l’autre côté de la frontière sont en mesure de vendre des choses que lui n’a pas le droit de vendre.

M. Belleau affirme également que les règles sont beaucoup plus faciles à gérer à Ottawa qu'au Québec , notamment parce que dans la capitale nationale, un commerçant n'a pas à surveiller ses ventes.

En sol québécois, les détaillants ne peuvent vendre que la marchandise essentielle. Selon le guide du Conseil, si un produit permet de manger, de réparer, est un produit d’hygiène ou de santé, il est jugé essentiel.

Les détaillants ont dû départager les produits essentiels des produits non essentiels. Photo : Radio-Canada

La difficulté réside dans le fait que la désignation de ce qui est essentiel reste arbitraire, selon lui. Malgré tout, M. Belleau soutient que tout se passe bien jusqu'à maintenant.

Tout le monde a bien reçu le message et tout le monde va faire de son mieux pour s’assurer que le décret soit respecté. Jean-François Belleau, directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce au détail

On n’est pas à l’abri d’un ou deux individus qui pourraient décider d’en faire un symbole de protestation contre les mesures , termine-t-il, mais on n’est pas là-dedans actuellement.

Avec les informations de Jean-François Poudrier