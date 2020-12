Une chienne des T.N.-O. fait ses pas au cinéma

Basé à Vancouver, le couple, qui dresse des animaux depuis le début des années 2000, a adopté Lexi à Hay River en 2018 quand elle avait 4 mois.

Depuis, la chienne est apparue dans quatre films de la société Hallmark, dont le dernier sorti cette année, If I Only Had Christmas. D’après M. Woodley, ce film a vraiment lancé la carrière de Lexi : J’ai passé plus de temps à la dresser et elle a tout absorbé, un peu comme une éponge.

Lexi a aussi joué dans les deux derniers épisodes de Surnaturel, une série télévisée qui a terminé sa quinzième et dernière saison cette année.

C’était un très grand rôle , affirme Steve Woodley.

Il a cependant fallu qu’au début, Lexi ne soit qu’un animal de compagnie à la maison des Woodley lorsqu’elle est arrivée pour la première fois en Colombie-Britannique. Puis, au fil du temps, après s’être accoutumée au couple et avoir visité des plateaux de tournage, Lexi s’est habituée à être entourée de beaucoup de gens et a pu être dressée pour jouer au cinéma.

Lorsque vous êtes avec 200 personnes [sur un plateau de tournage], il y a beaucoup d’action. Steve Woodley, dresseur animalier

M. Woodley pense que Lexi pourrait même être sélectionnée pour un Oscar en raison de son rôle dans un film en cours de réalisation dans lequel elle joue avec trois acteurs qui composent une famille.