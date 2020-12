Temps des fêtes : de nouvelles éclosions de COVID-19 dans la région de Vancouver

Un résident et trois employés du centre The Emerald at Elim Village ont été déclarés positif, selon la Régie de la santé de la vallée du Fraser.

Une équipe de la régie est sur place pour s’assurer du respect des mesures sanitaires et pour retracer les contacts des personnes infectées.

Les visites sont interdites au centre et les déplacements du personnel et des résidents sont restreints au sein même de l'établissement.

La régie s'assure qu'il y a un nombre d’employés suffisant au centre, que davantage de nettoyage est effectué et qu’un dépistage des employés et résidents est fait deux fois par jour.

Une infirmière soigne un patient dans l'unité COVID-19 de l'Hôpital général de Vancouver. Photo : Régie de santé Vancouver Coastal

Hôpital toujours ouvert

En raison de l'éclosion de COVID-19 à l'unité respiratoire de l’Hôpital général de Vancouver, les visites et les admissions à l’unité sont suspendues, sauf pour les visites aux patients en fin de vie.

L’hôpital demeure ouvert et exhorte tous ceux qui en ont besoin à venir à l’hôpital et aux urgences. D'après l'établissement, l’éclosion a peu d’impact sur les autres secteurs de l’hôpital et des mesures de désinfection et de dépistage supplémentaires sont en place pour assurer la sécurité des patients.

Éclosions terminées

Par ailleurs, deux éclosions de coronavirus dans la vallée du Fraser ont maintenant été déclarées terminées : au centre PICS Assisted Living à Surrey et au centre Courtyard Terrace Seniors Community à Burnaby.

La Régie de la santé du nord annonce également que l’éclosion de COVID-19 au chantier LNG Canada Project Site à Kitimat est terminée. En tout, 56 employés avaient été déclarés positifs, mais tous se sont remis, leurs contacts ont été identifiés et il n’y a eu aucun nouveau cas depuis la mi-décembre.

L’éclosion au North Peace Seniors Housing Society apartments à Fort St. John a aussi pris fin.