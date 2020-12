Une chasse au trésor fait fureur à Gatineau

La chasse au trésor débute à l'École des Deux-Ruisseaux à Gatineau. Les participants doivent trouver une cache afin de passer à la zone suivante. Chaque cache donne un indice et les participants ont environ une heure pour faire les trois zones.

On a choisi cette activité parce qu’on voulait que les familles et les jeunes surtout bougent , indique Abdelkarim Ouedhrefi, le responsable du comité des jeunes de l'Association des résidents du Plateau (ARP). La réaction était bien plus forte qu'espéré, on a été un peu victime de la popularité de l'activité.

En effet, les familles se sont empressées de s'inscrire puisque l'activité ne devait durer qu'une seule journée. Devant la popularité de celle-ci, les organisateurs ont cependant ajouté trois autres journées. Les plages horaires se sont remplies rapidement et M. Ouedhrefi doit maintenant refuser des participants.

On commence déjà à penser à faire une deuxième édition. Abdelkarim Ouedhrefi, responsable du comité des jeunes de l'Association des résidents du Plateau

Ça a l'air un peu facile pour l'instant , soutient M. Ouedhrefi. On ne voulait pas que ce soit trop compliqué parce que dans notre tête c’était pour les jeunes, mais évidemment ils sont accompagnés de leurs parents.

Abdelkarim Ouedhrefi est responsable du comité des jeunes de l'Association des résidents du Plateau. Photo : Radio-Canada

Ce dernier ajoute que, pour la prochaine édition, le degré de difficulté sera probablement augmenté. Sur les sept familles qui ont participé, cinq ont trouvé les caches , illustre-t-il.

Pierrot Muamba, un jeune résident du quartier qui s'est occupé de faire la promotion de l'activité sur les médias sociaux mentionne qu'en quatre jours, une centaine de personnes pourront prendre part à la chasse au trésor.

Il explique aussi que des plages horaires leur ont été attribuées afin que les ménages ne se croisent pas et respectent la distanciation physique.

M. Muamba affirme que les gens sont tannés de rester enfermer chez eux. Ce qui est le fun, c’est que les gens peuvent participer en famille , ajoute-t-il.

On a pu voir le sourire dans le visage des enfants, c’est ça qui fait notre bonheur. Pierrot Muamba

Une activité très appréciée

Anas et Ayah Yassin sont venus avec leurs parents pour tenter leur chance. C'était vraiment le fun, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dehors , fait savoir Ayah.

Anas a trouvé l'activité excitante et la recommanderait à ses amis. Il a d'ailleurs très hâte de voir quelles familles remporteront l'une des trois cartes-cadeaux offertes aux participants. Le tirage doit avoir lieu le 3 janvier.

Caroline Tremblay est aussi venue pour la chasse au trésor en famille. Nous on trouvait que c’était intéressant, ça nous a fait sortir, après trois jours de pluie , mentionne-t-elle.

Concernant le degré de difficulté, Mme Tremblay ajoute que c'était bien et que quelques indices ont mis les parents au défi aussi .

Avec les informations d'Ismaël Sy