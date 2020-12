Des citoyens dénoncent des pannes d'électricité à répétition entre Matane et Price

Un résident de Baie-des-Sables, Yannick Boisvert, constate que les villages situés entre Matane et Price sont fréquemment touchés par des interruptions de service depuis quelques années.

M. Boisvert craint que ces pannes de courant n'entraînent des dommages aux boîtes et appareils électriques de sa maison.

À Saint-Ulric, la dernière panne de courant, survenue le jour de Noël, a duré près de six heures, raconte la citoyenne Marie-Ève Drouin. Cette panne a déclenché chez elle une écœurantite aiguë .

Nous manquons régulièrement de courant, explique-t-elle. Je peux comprendre que les équipes sont loin parce qu'on est en région, mais à un moment donné, c'est de la frustration parce que ça arrive bien souvent , indique Mme Drouin.

Yannick Boisvert a lancé une pétition il y a quelques jours, où il appelle Hydro-Québec à mettre fin à cette situation.

Stéphane Desmarais, représentant des relations avec les médias pour Hydro-Québec, affirme que l'entreprise est au fait des conditions du service dans le secteur.

Des discussions entre la société d'État et la Ville de Matane seraient d'ailleurs en cours.

M. Desmarais rappelle que les conditions météorologiques des derniers jours étaient mauvaises sur l'ensemble du réseau dans les secteurs de la Haute-Gaspésie et de la Matanie. Il indique que des effectifs ont été déployés sur le terrain le 24 décembre afin de rétablir le courant.

Cartographier les zones de fragilité

Le député de Matane-Matapédia, Pascale Bérubé, dit comprendre la frustration des citoyens.

À chaque fois, on se dit que c'est la dernière fois, que ça va être réparé et que le système va être plus robuste, explique-t-il, mais il y a ces zones de fragilité qui méritent des interventions plus durables de la part d'Hydro-Québec.

Pascal Bérubé appelle à cartographier ces zones de fragilité du réseau afin de guider Hydro-Québec vers les lieux où ses équipes devraient intervenir en priorité.

Ça peut arriver que le réseau flanche, mais ça arrive beaucoup trop souvent dans certains secteurs de ma circonscription, et je veux qu'on règle ça. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

La pétition instiguée par Yannick Boisvert a jusqu'à maintenant récolté quelque 240 signatures.

Avec les informations de Shanelle Guérin