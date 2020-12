Le Mont-Édouard est accessible aux amateurs de sport d’hiver

Les températures douces des derniers jours ont contraint d’autres stations à suspendre leurs activités, notamment au Valinouët qui dépend de Mère Nature.

Trois pistes sont ouvertes pour les skieurs ainsi que la pente école, à la station de la municipalité de L’Anse-Saint-Jean.

La station de ski a dû utilisé son canon à neige. Photo : Marie-Michèle Bourassa

On a un système d’enneigement de haute performance et on a eu un travail assez assidu dans les dernières heures pour pouvoir avoir des bonnes conditions de ski , explique le directeur général de la station, Fréderic Blouin.

Mont-Fortin ouvert partiellement

Sur son site internet, le centre de ski Mont-Fortin indique que quatre pistes sur onze sont ouvertes aux usagers.

Selon des informations de Marie-Michèle Bourassa.