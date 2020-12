Des cartes de Noël inondent les résidences pour personnes âgées de Regina 

La pile de 40 cartes empilées sur la table d'Everleigh et Nevaeh Lafontaine, 9 et 13 ans, ressemble peut-être à une simple pile de dessins, mais c'est plus que cela. Il s'agit d'une pile d'encouragements destinée à égayer le cœur des personnes âgées qui ressentent peut-être de la solitude durant cette période de vacances touchée par la COVID-19.

C’est notre mère qui a eu l’idée de donner aux personnes âgées des cartes qui les rendraient heureux, dont on se souviendrait et qu'ils aimeraient , a déclaré Nevaeh.

En temps normal, les maisons de retraite sont animées la semaine de Noël, car les membres de la famille rendent visite à leurs proches ou viennent les chercher pour les vacances. On entend les écoliers dans les couloirs avec des chants de Noël et des petits-enfants décorent les murs.

La COVID-19 a apporté de nombreux changements dans les maisons de retraite. Les résidents ne peuvent pas recevoir de visiteurs ou, dans certains cas, vivent loin de leurs proches et ne peuvent pas voyager cette année.

C’est important de donner des cartes aux personnes âgées, car certaines d'entre elles ne peuvent pas passer Noël avec leur famille , mentionne Everleigh.

(Gauche) Une personne âgée pose avec une pile de lettres dans les résidences de retraite de College Park après que la communauté ait répondu à un message sur les médias sociaux. (Droite) L'école St. Mary de Regina a fabriqué plus de 600 lettres et cartes à envoyer à des foyers de toute la province. Photo : Renee Nicurity

Les résidences pour personnes âgées de Regina ont lancé un appel sur les médias sociaux pour demander des lettres et des cartes de Noël. Elles ont rapidement été submergées par la réponse. College Park a reçu plus de 7000 lettres et College Park II en a reçu plus de 2000 jusqu'à présent.

Nous sommes un peu dans notre petite bulle ici, et c'est bon de savoir comment les autres font face à cette pandémie, parce qu'il n'y a pas que nous qui souffrons , soulève Estel Lebesque, 82 ans, une habitante de la ville.

Nous sommes tous dans la même galère et c'est bien de savoir que les autres se soucient de nous. Estel Lebesque

Cette dernière mentionne qu'elle est d'un âge où l'écrit est important et le fait de voir son nom écrit à la main crée des liens.

Je me sens déjà proche de cette personne. C'est quelqu'un qui a pris le temps , dit-elle. Nous avons tous besoin de liens avec les autres.

C'est un sentiment de joie et de partage que Renée Nicurity espérait inculquer à ses élèves. L'enseignante de l'école St. Mary a été le fer de lance d'un projet qui a permis à chaque classe de l'école de la maternelle à la huitième année de créer des cartes.

Nous savons que des personnes âgées vont se sentir très seules à Noël , a déclaré Renée Nicurity. Nous voulions nous assurer que les enfants comprennent l'importance de redonner à la communauté.

Normalement, à cette période de l'année, les élèves vont chanter dans les maisons de retraite pour égayer les esprits. Cela n'était pas possible avec la pandémie, donc les cartes et les lettres étaient une étape naturelle.

Les élèves de cinquième année ont pratiqué leur écriture cursive dans des lettres, tandis que les plus jeunes ont fait des dessins, dit-elle. Les lettres ont été envoyées à Regina et dans toute la Saskatchewan.

C'est merveilleux de voir qu'ils n'ont pas oublié combien il est important de donner en retour , a-t-elle déclaré. Nous souhaitons que les enfants se souviennent qu'il ne faut pas seulement penser à soi-même, mais aussi aux autres .

Dawn Visvanathan a reçu trois cartes de Noël jusqu'à présent et les a accrochées dans sa chambre pour les regarder tout au long de la journée.

Je chéris les petites cartes que j'ai reçues des enfants, qui sont si mignonnes parce qu'elles sont faites à la main , affirme-t-elle. C'était vraiment bien de pouvoir entrer en contact avec la communauté, même à une époque où il est difficile de l'être.

Selon Mme Visvanathan, cela rappelle aux personnes âgées qu'il y a des gens qui veulent tendre la main et qu'un lien communautaire est toujours présent, même pendant la pandémie.

Nous ne sommes pas seuls. La communauté est là , a-t-elle déclaré. Il y aura un moment où nous pourrons tous nous réunir à nouveau, où ce sera sans danger et je pense qu'il est très important de garder espoir.

Il y aura un moment où ils pourront se réunir à nouveau et les lettres et les cartes permettront de rappeler qu'il y a espoir , espère Mme Visvanathan.

Cela ne fait qu'apporter un sourire sur votre visage. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être heureux et pendant quelques minutes, oubliez tout ce qui se passe et soyez simplement dans ce moment présent. Dawn Visvanathan

Everleigh et Nevaeh Lafontaine colorient des cartes de Noël dans leur maison pour personnes âgées. Photo : Teneille Lafontaine

Pour Everleigh et Nevaeh Lafontaine, cela a apporté un peu de lumière à leur Noël. Il s'agit peut-être d'une nouvelle tradition de Noël, car toutes deux se disent impatientes de recommencer.

C'est important pour nous trois de mettre notre amour sur les cartes et les photos , a déclaré Everleigh.

C'était vraiment bien agréable, car nous savions que les personnes âgées qui recevraient les cartes seraient très heureuses .

Avec les informations de Heidi Atter