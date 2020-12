COVID-19 : le taux de positivité se maintient à 7 % en Alberta

L’annonce fait partie d’un bilan partiel publié sur le compte Twitter de la médecin hygiéniste en chef de la province Deena Hinshaw. Elle y précise que le nombre de nouveaux cas rapportés s'explique par le peu de tests effectués lors de la journée du 25 décembre, et donc enregistrés le 26 pour ensuite être rapportés ce dimanche.

Concrètement, ce sont 6900 tests qui ont été effectués en comparaison au 17 800 de la veille.

Le taux de positivité, qui est le pourcentage de tests de dépistage du virus qui cause la COVID-19 qui donnent un résultat positif, reste donc stable à 7 %

Formule du taux de positivité : Nombre de tests positifs divisé par le nombre de tests analysés multiplié par 100 = Taux de positivité en pourcentage.

Après avoir franchi un sommet de près de 11 % le 3 décembre, le taux de positivité de la province est depuis en baisse. Il a oscillé entre 7,24 % le 19 décembre à 6 % le 24 décembre.

La Dre Deena Hinshaw rapporte également que le nombre de personnes hospitalisées et aux soins intensifs est stable, sans toutefois donner les données exactes. Mercredi, 821 personnes étaient hospitalisées, dont 146 aux soins intensifs. Le nombre de nouveaux décès enregistrés n’a pas été rapporté non plus.

Un bilan complet des derniers jours sera disponible le 28 décembre.