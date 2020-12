C’est la fin pour Voat, ce réseau social d'extrême droite

La voix a été sacrifiée le 25 décembre 2020 à 12 h.

Cette phrase, affichée sur le site Internet voat.co depuis Noël, est accompagnée d’une URL menant vers les explications de son cofondateur Justin Chastain, aussi connu sous le pseudonyme PuttltOut.

Dans ce billet publié en début de semaine, ce dernier évoque notamment être à court d’argent pour poursuivre ses activités. Les portefeuilles qui lui permettaient d’entretenir le site ont retiré leur financement en mars dernier, le forçant à utiliser son propre argent.

Au lieu de ressentir de la pitié ou un désir de vengeance, je vais plutôt célébrer le fait que Voat est resté debout si longtemps. Justin Chastain

À mon avis, Voat est et sera toujours la plus grande famille dysfonctionnelle sur Internet. Les adeptes de Voat étaient beaucoup plus intimes que sur les autres sites. [...] Voat a toujours eu une meilleure dynamique communautaire que n'importe quel autre site sur Internet , peut-on lire sur le billet de blogue.

Après cette publication, des internautes l’ont accusé d’être à l’origine d’une opération d'infiltration secrètement financée par les services de renseignement, ce à quoi le fondateur du site a répliqué : Vous me faites craquer, même maintenant vous m'accusez d'être du Mossad.

Mis en ligne en 2014, le site Voat attirait les communautés toxiques du réseau social Reddit, dont les politiques ne permettaient plus les commentaires haineux. Se disant axé sur la liberté d’expression, voat.co a accueilli à bras ouvert des groupes contre les personnes en surpoids et les personnes trans, de même que les communautés d’adeptes de la théorie conspirationniste de QAnon et d’échange de photos de mineures.

Ce n’est pas la première fois que le site annonce sa fermeture. En 2017, son fondateur a bien failli mettre la clé sous la porte, faute de financement. Voat a également eu des ennuis avec les autorités après que des menaces ont été proférées sur le site. Mais cette fois-ci semble la bonne.