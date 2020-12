Jouer ou ne pas jouer : une différence importante pour les joueurs juniors

Inquiets de perdre leur chance à une carrière professionnelle, les joueurs de hockey junior de la Colombie-Britannique attendent impatiemment le début de la saison de la Ligue junior de la province et celle de l’Ouest qui sont encore inconnues.

Alors que l’entraînement quotidien du matin de l’équipe des Vees de Penticton a lieu, certains joueurs sont déjà patins en pieds et bâtons en main, alors que d’autres sont confinés aux gradins pour regarder un énième entraînement depuis le début de la pandémie.

Les restrictions à la pandémie COVID-19 ont divisé cette équipe de la vallée de l'Okanagan et celles du reste de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique. Les 18 ans et moins peuvent chausser leurs patins pour des exercices, alors que les adultes sont interdits de pratiquer du sport à l’intérieur, y compris des arénas.

C’est la saison que j’attends depuis presque toute ma vie , commente le défenseur Jack Bar qui se réjouit d’avoir 18 ans et de pouvoir s'entraîner.

2020 était en effet l’année où le jeune Ontarien devait briller pour impressionner des recruteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce dernier se classe au 32e des recrues potentielles du repêchage de 2021. Chaque match raté est ainsi une occasion manquée de montrer aux dépisteurs de la LNH qu'il vaut la peine de jouer le jour du repêchage.

Tous les matchs officiels de l’équipe sont en attente du début de la saison et les Vees n'ont pas assez de jeunes joueurs d’âge mineur pour jouer à 5 contre 5 contre eux-mêmes.

[Le plus dur] est de manquer cet avantage concurrentiel tout au long de la saison. Nous ne jouons aucune équipe, nous ne jouons aucun match , a déclaré le défenseur. La meilleure chose au sujet du hockey est de gagner contre des équipes.

Cela touchera tous nos enfants

Fred Harbinson, l’entraîneur en chef et président-directeur général des Vees de Penticton comprend la déception de ces joueurs. Il y a toute cette excitation, puis tout à coup, le jeu que vous aimez et auquel vous avez joué toute votre vie a été emporté à un moment si critique , raconte-t-il.

Ce dernier est chargé d'aider au développement des compétences des joueurs, mais aussi de soutenir leur santé mentale. Il craint que la pandémie ne coûte au hockey une cohorte de talents sur glace.

Je pense qu'il y aura des implications durables, et cela va plus loin que les jeunes de 16 ans. Cela revient aux jeunes enfants qui perdent leur développement, ou qui sont découragés et frustrés , dit-il. Cela touchera tous nos enfants.

Avec les informations de Tom Popyk