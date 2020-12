Un énorme incendie survenu à Headingley à l’ouest de Winnipeg, le 24 décembre au soir, a détruit des meubles et d'autres dons pour un refuge qui aide les femmes à échapper aux abus et à l'exploitation.

Plusieurs camions de pompiers ont été appelés sur les lieux de l'incendie qui s'est déclaré sur la propriété d'une entreprise de maisons mobiles et modulaires située juste à l'extérieur de Winnipeg vers 18 heures jeudi.

Stacey Bugsdrucker a déclaré que les dons obtenus comprenaient des lampes, des serviettes de bain, des chaises et un divan. Tout ces biens étaient destinés pour le refuge Social Planning Council of Winnipeg.

Stacey Bugsdrucker a déclaré que les dons qu'elle avait aidé à collecter pour le refuge comprenaient des lampes, des serviettes de bain, des chaises, des fournitures artistiques et un sofa. Photo : Austin Grabish

Nous les avons collectés au cours des deux derniers mois , a-t-elle mentionné. Les gens ont été tellement généreux, c'est pourquoi cela que ça me brise le cœur.

Parmi les objets détruits dans l'incendie de Headingley, il y avait aussi des fournitures artistiques, qui, selon Mme Bugsdrucker, peuvent être particulièrement importantes pour les personnes ayant subi un traumatisme.

Bien souvent, les gens ne peuvent pas s'exprimer vocalement, c'est pourquoi les fournitures artistiques sont essentielles pour que les gens puissent s'exprimer , a-t-elle déclaré.

Mme Bugsdrucker dirige l’entreprise de rénovation, Chick With A Brush, et aidait à repeindre le refuge pour le remplir avec autant d'amour que possible avant que les meubles donnés puissent être emménagés.

Il y a 27 ans, lorsque cette dernière a mis fin à une relation violente elle s’est réfugiée dans un refuge et se souvient du froid qu'elle ressentait dans ce lieu où il est difficile de penser à un avenir meilleur.

Pour ces femmes qui ont vécu l'enfer, c’est très important qu’elles puissent avoir un endroit où aller, se sentir au chaud, en sécurité, et envisager un avenir meilleur , affirme -t-elle.

C'était ma façon de redonner. Et puis, quand tout est parti en fumée, ça m'a fait mal.

Maintenant, Mme Bugsdrucker espère que la communauté se mobilisera pour remplacer les dons qui ont été détruits.

Tous ceux qui veulent aider peuvent nous envoyer un message sur la page Facebook de Chick With A Brush.

Avec les informations de Austin Grabish