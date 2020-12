Un avenir incertain pour des foyers de soins de longue durée sans but lucratif

Des foyers de soins de longue durée sans but lucratif font face à une baisse de revenus alors que la tenue de collectes de fonds en personne n’est pas envisageable pour le moment.

Des mesures drastiques ont dû être mises en place dans les milieux de vie pour aînés afin de limiter la propagation de la COVID-19.

C’est le cas de la Villa Marconi qui a dû prendre des décisions difficiles pour protéger ses 128 résidents. Trois éclosions sont survenues au cours de l’année.

Nous avons dû limiter le nombre de personnes qui pouvaient venir voir leurs proches et, dans certains cas, à une seule personne , explique Pat Santini, président du conseil d’administration de la résidence. Les autres les voyaient à travers une vitre, et parfois ces [moments] devaient être écourtés .

Ces décisions ont toutefois porté fruit alors que seulement cinq membres du personnel et aucun résident ont contracté la COVID-19.

Si les membres du personnel ont évité la calamité, l’avenir de l’établissement est tout de moins menacé en raison de l’incertitude financière et l’incapacité d’organiser des activités de financement en personne au cours de la dernière année.

Habituellement, la Villa Marconi récolte entre 100 000 $ et 140 000 $ grâce à l’événement Raising the Roof. Il s’agit d’une collecte de fonds significative pour l’établissement qui reçoit entre 200 000 $ et 250 000 $ en dons de bienfaisance.

Comme d’autres résidences sans but lucratif à Ottawa, la Villa Marconi enregistre un déficit en 2020, et en prévoit un autre pour 2021.

Nos dépenses, évidemment, sont à la hausse d’autant plus que nous devons acheter de nouveaux équipements, de nouvelles choses nécessaires à la COVID-19 , souligne M. Santini. Nos besoins ne sont pas financés .

Des campagnes de financement en ligne

La directrice générale de la fondation du Centre de santé Perley et Rideau pour les anciens combattants, Delphine Haslé, souligne que l’établissement a réussi à atteindre ses objectifs de collecte de fonds pour 2021 en optant pour des événements en ligne.

Nous devons nous réinventer encore, mais de ne pas savoir quand nous allons pouvoir revenir à une nouvelle normalité et à quoi ça ressemblera, je pense que c’est là où sont nos défis , dit-elle.

Quelques kilomètres plus loin, au foyer St-Patrick’s, la situation est similaire.

Je vais être honnête. Ça a été difficile à St-Pat’s , lance la directrice générale du foyer, Meg Friedman.

Trente-deux cas de coronavirus y ont été rapportés. Trois résidents de l’établissement sont décédés après avoir contracté le virus, selon le tableau de bord de la santé publique.

Même si les finances inquiètent toujours, Mme Friedman souligne que le foyer a tenu ses plus grands événements de financement en février 2020, soit avant le premier confinement.

La directrice générale prévoit de rédiger bientôt le plan stratégique du foyer pour 2021, sans savoir ce à quoi ressemblera la prochaine année. C’est très probable que nous ne serons pas en mesure de tenir aucun de nos deux événements phares de financement , croit-elle.

Avec les informations de CBC.