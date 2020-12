Changements de plans pour un tournoi de hockey à l'UNIplex de Dieppe

Bruce Macfarlane, porte-parole du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, indique que les autorités sanitaires surveilleront l'événement qui est toujours prévu du 27 au 30 décembre.

L’organisateur de l’événement, East Coast Ice, avait fait la promotion d'un tournoi dans le nouveau complexe sportif récemment achevée. On avait alors promis à chaque équipe ayant payé les frais d'inscription de 1399 dollars qu'elles joueraient entre quatre et six matchs.

Partie de hockey. Photo : Pixabay

Mais le 22 décembre, la Santé publique a modifié les règles concernant les sports et loisirs en temps de pandémie, indiquant que les tournois, les matchs amicaux et les grands événements ne pouvaient pas avoir lieu.

Josh Andrews, président d’East Coast Ice, a expliqué à CBC News que le format était passé d'un tournoi à un camp de développement des compétences pour se conformer aux règles de la COVID-19.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, rapporte que la ville est d'accord pour que l'événement ait toujours lieu si ces changements étaient apportés. Il précise que seules les équipes de la zone de Moncton (zone 1) participeront à l'événement.

Il ajoute aussi que le temps de glace réservé pour l'événement a été réduit de 80 %.

L'annulation de la glace nous a coûté beaucoup d'argent, dit le maire Lapierre.

Le maire Yvon Lapierre Photo : Radio-Canada

Bruce Macfarlane a expliqué à CBC le 23 décembre que les situations de jeu ne sont pas autorisées dans les tournois, ce qui pousse les organisateurs de l'événement à revoir complètement leur formule.

Le 24 décembre, M. Macfarlane a ajouté que les autorités publiques travaillaient activement avec le comité organisateur afin de s'assurer que les règles soient respectées durant l’événement.

Le ministère de la Santé, la Santé publique, le ministère de la Sécurité publique et la ville de Dieppe sont en contact étroit et surveilleront la situation, soutient Bruce Macfarlane.

Atlantic Hockey Group avait également planifié un tournoi de hockey qui devait inclure 55 équipes du Nouveau-Brunswick qui se serait déroulé dans les arénas de Moncton pendant cinq jours.

Les plans ont cependant été annulés vu les circonstances actuelles dans la province.