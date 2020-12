Le bénévolat dans les milieux de vie pour aînés durement touché par la COVID-19

Le secteur du bénévolat a été doublement chamboulé par la pandémie. D’un côté, il y a des aînés qui donnaient de leur temps pour se valoriser qui a dû cesser leurs activités. De l’autre, il y a ceux qui en bénéficiaient qui se sont retrouvé encore plus isolé.

En raison de la COVID-19, les visites dans les milieux de vie pour aînés sont limitées. Résultat, des bénévoles n’y sont plus admis, et des résidents se retrouvent coupés d’activités.

Il n’y a pas de bénévoles qui sont permis à l’intérieur de ces établissements-là présentement, alors ça crée un vide important au niveau des activités de loisir, au niveau des activités également pour socialiser , se désole le directeur général de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO), Marc Desjardins.

Ce sont près de 22 % des retraités qui font du bénévolat selon l’organisme. Il y a toutes les organisations communautaires de notre réseau qui dépendent en grande partie de bénévoles aînées qui sont là pour aider , explique M. Desjardins.

Mais leur absence a causé un déficit important pour l’offre de certains services essentiels.

Quand on pense au transport bénévole, particulièrement en milieu rural, c'est fait par des bénévoles aussi en grande partie , soutient M. Desjardins.

Et au transport s’ajoutent aussi les services d’épicerie, de pharmacies, les visites amicales ainsi que les popotes roulantes. Ce sont des activités qui sont diminuées par la non-disponibilité de la main-d’œuvre bénévole qui offre normalement ce service-là , ajoute le directeur général.

Marc Desjardins est le directeur général de la Table de concertation des aînés et retraités de l'Outaouais (TCARO). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Ils sont un peu coupés malgré eux du contact social qu’on a au niveau de la communauté et ça a un tort important. On parle de déconditionnement des aînés qui sont hébergés. Marc Desjardins, directeur général de la Table de concertation des aînés et retraités de l’Outaouais.

Selon Marc Desjardins, l’isolement contribue au déconditionnement d’abord physique, puis psychologique des aînés. L’isolement commence à peser lourd après une longue période. Depuis le mois de mars […], qu’on subit la pandémie. Ça a un impact significatif sur le moral des aînés , croit-il.

Il y en a qui s’en sortent très bien aussi , admet M. Desjardins. Mais il y a une partie de la population, fragilisée d’avance, qui subit davantage les contrecoups de la pandémie, notamment au niveau mental , dit-il.

Difficile d’accepter l’isolement

Pour des bénévoles aînés, l’isolement imposé par la pandémie a été difficile à accepter. C’est le cas de la responsable du Mouvement d’implication francophone d’Orléans ( MIFOMouvement d'implication francophone d'Orléans ), Lucie Sabourin.

En plus de nous demander de s’isoler, on n’a pas pu contribuer à aider la société, la communauté. Ça a été un peu difficile d’accepter l’isolement , témoigne-t-elle.

Lucie Sabourin craint les impacts de l'isolement sur la santé mentale des bénévoles. Photo : Radio-Canada

En plus de permettre aux aînés d’avoir davantage de contacts sociaux, le bénévolat contribue à ce qu’ils se sentent valorisés en aidant la société. Mme Sabourin croit que l’augmentation de l’isolement pourrait avoir des impacts sur leur santé mentale.

D’un jour à l’autre, tu ne peux pas faire des heures, tu ne peux pas sortir de la maison. Souvent, les personnes âgées, on trouve de petites choses à faire surtout dans le bénévolat , souligne-t-elle. De ne pas pouvoir sortir de la maison, en plus de ne pas pouvoir aider, c’est [très] difficile. On se retrouve seul à la maison .

Avec les informations de Laurie Trudel et Alexandra Angers.