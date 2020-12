COVID-19 : la campagne de vaccination est lancée en Abitibi-Témiscamingue

Le premier à recevoir le vaccin est Mark Burke résident du CHSLD Pie-XII de Rouyn-Noranda.

En ce début de campagne de vaccination dans la région, trois catégories de la population seront priorisées.

Il s'agit des personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les CHSLD ou dans les ressources intermédiaires et de type familial ainsi que les travailleurs des CHSLD, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers ainsi que les proches aidants âgés de 70 ans et plus, présents 3 jours par semaine ou plus en soutien de leur proche en CHSLD auront également les premières doses du vaccin.