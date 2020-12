Les chevaux au secours des travailleurs de la santé

L’organisme offrait l’expérience à des groupes de personnes autistes, trisomiques et ayant une déficience intellectuelle depuis trois ans. L’impact de la pandémie sur le niveau de stress des travailleurs de la santé a inspiré A Horse Tale (AHT) à modifier son approche.

Ils peuvent venir ici, c'est du temps seulement pour eux, on leur donne 100 % de notre temps, c'est gratuit et ils peuvent être dans le moment présent , explique Lise Sandstrom, coordonnatrice du programme expérience AHTA Horse Tale Secours.

Elle préfère parler de contact équin plutôt que de thérapie. Des fois, ils viennent pis ils mettent juste leur main sur le cheval pis ils prennent des grandes respirations avec le cheval , dit-elle.

On oublie tout le reste

Depuis novembre, Geneviève Tousignant quitte Montréal quelques heures par semaine et se retrouve en tête à tête avec un cheval. Je me concentre sur ce que je fais avec le cheval, la taille de l'animal oblige un peu ça. Ça fait qu'on oublie tout le reste!

Un beau prétexte pour sortir l'intervenante sociale et communautaire dans les HLM de Montréal de sa réalité montréalaise. Elle aide une clientèle défavorisée qui vit encore plus d'isolement et de détresse à cause de la pandémie.

Ce n'est pas toujours simple de répondre aux besoins, avoue-t-elle. On fait face à beaucoup de gens qui vivent avec peu de revenus et qui se retrouvent passablement isolés. On ressent beaucoup d'impuissance.

Elle perçoit le refuge comme une sorte de CHLSD pour chevaux. On va le brosser, on regarde si ses pattes sont correctes, explique l’intervenante. Chaque fois que je viens ici, j'apprends quelque chose, c'est un côté que j'apprécie beaucoup.

C'est intéressant aussi d’entrer en relation avec les animaux parce que ça ne nécessite pas la parole, c'est développé plus sur le ressenti, dit Geneviève Tousignant. C'est quelque chose de nouveau pour moi.

Avec les informations d'Anne-Louise Despatie