Les Britanno-Colombiens, pas assez préparés en cas de séisme, selon une experte

Voir les gens faire la queue pour acheter des éléments essentiels m’a fait vraiment réfléchir à ce qui se passerait lors d'un tremblement de terre , a-t-elle déclaré à propos de la ruée printanière, entre autres pour acheter du papier toilette et d'autres biens nécessaires pour rester confiner à la maison.

Ces scènes, dit-elle, montrent que certains résidents n’étaient tout simplement pas préparés à une urgence majeure qui pourrait rendre impossible l'accès à certaines choses.

Les scientifiques disent qu'il y a une chance sur cinq qu'un séisme de magnitude 7,0 se produise près de Victoria et de Vancouver au cours des cinquante prochaines années, ce qui pourrait endommager les ponts, les routes et les systèmes de télécommunication. Cela signifierait que certains biens, même accessibles en ce moment, ne le seraient pas.

Cela fait une différence pour vous et votre famille, et même pour vos animaux de compagnie, si vous avez préparé des ensembles de sécurité avant d'y être confronté. Dans n'importe quel type de catastrophe, vous serez bien mieux si vous êtes prêt , ajoute-t-elle.

Approvisionnés, mais pas préparés

En novembre, BC Hydro a publié un rapport indiquant que plus de Britanno-Colombiens ont les ressources nécessaires pour faire face à la pandémie de COVID-19 qu’à une tempête, qui engendrerait une panne d’électricité prolongée à leur domicile.

Quelques articles faisant partie d'une trousse d'urgence en cas d'événement météorologique extrême. Photo : Getty Images / Alex Kosev

Depuis la publication du rapport, BC Hydro a demandé aux résidents de préparer des trousses d'urgence de 72 heures et de planifier les mesures à prendre en cas de panne.

Les kits doivent inclure une trousse de premiers soins, de l'eau en bouteille, des aliments non périssables, une lampe de poche et des piles, et un bloc-piles pour votre téléphone portable, ainsi que d'autres articles.

Avec les informations de Chad Pawson