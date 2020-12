Des centaines d'Ontariens sur les pentes québécoises, malgré le confinement

Le stationnement du centre de ski Camp Fortune comptait de nombreuses voitures immatriculées en Ontario en ce lendemain de Noël.

C'est assez fantastique qu'ils réussissent à garder le centre ouvert , affirme Christopher Paine, un détenteur d'abonnements de saison à Camp Fortune qui habite Ottawa. Je sais que nous ne sommes pas censés être ici, mais c’est la seule chose que nous pouvons faire, il n'y a pas de neige dans le centre-ville, les patinoires sont fermées, tout est fermé, et c'est sécuritaire ici.

Christopher Paine, qui habite Ottawa, a profité de la journée pour aller skier à Camp Fortune avec son fils Daniel. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le gouvernement de Doug Ford a élargi le confinement à la région d'Ottawa afin d'éviter que des Québécois traversent la frontière pour fréquenter les commerces d'Ottawa.

Du même coup, Doug Ford a demandé aux Ontariens qui reviennent d'une autre province de se confiner pour 14 jours à leur retour. Une mesure qui n'est pas contraignante, mais qui est difficile à appliquer dans une région comme Ottawa selon des skieurs rencontrés sur place.

Je fais exactement ce que je ne suis pas censé faire , lance Willy Behrens qui est venu skier avec sa famille. Nous prenons tous des précautions, nous sommes tous dans notre bulle familiale et nous allons restons entre nous.

Seuls les gens qui habitent dans la même résidence peuvent partager un télésiège en cette période de pandémie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Comme une seule ville

Plusieurs skieurs rencontré considèrent la région d'Ottawa et Gatineau comme une seule et même ville, malgré la frontière. C'est le cas Vincent Denois, d'Ottawa, qui est venu avec sa petite fille Manon pour sa deuxième leçon de ski. J'ai un peu plus l’impression que c’est une même ville avec différents quartiers dedans , dit-il. Il faut arriver à la fin de cet épisode, il faut prendre les mesures nécessaires, mais je ne pense pas que venir skier représente un risque de contamination élevé.

Andrew Griffiths d'Ottawa également, voit aussi la région comme une grande ville. Si je vivais à Toronto et que j'allais à Montréal, ce serait quelque chose de différent , croit-il. Nous sommes presque dans la même ville ici, nous sommes dans la grande région de la Capitale nationale, je ne pense pas que cela s'applique vraiment dans ce cas.

Isaac Lauzon, directeur des opérations au Chelsea Pub. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Certains commerces de Chelsea dépendent aussi de la clientèle ontarienne. Le directeur des opérations du Chelsea Pub, Issac Lauzon, redoutent de voir les gens d'Ottawa rester chez eux.

C'est définitif que ça va nous faire mal si les Ontariens ne peuvent plus venir, c'est la première fois qu'on le vit et je ne sais pas à quel point cela va nous affecter. Isaac Lauzon, directeur des opérations du Chelsea Pub

Les commerçants du secteur espèrent maintenant voir l'Outaouais sortir de la zone rouge avant la fin du confinement à Ottawa question d'attirer un plus de clients ontariens.

Au Québec, en principe, le confinement des commerces est prévu pour le 11 janvier, alors qu'à Ottawa on envisage la fin du confinement le 23 janvier.