Des records de chaleur battus dans plusieurs villes du Nouveau-Brunswick à Noël

Malgré le vent et la pluie, les températures douces du jour de Noël ont battu des records de températures les plus élevées enregistrées un 25 décembre un peu partout dans la province selon Environnement Canada.

Cette année, la ville de Fredericton a battu son record de cinq degrés Celsius. Le record précédent de la capitale provinciale avait été établi à 12oC, en 2003. Vendredi, les températures ont plutôt atteint un maximum de 17oC.

Du côté de Bathurst, le dernier record était de 9oC, aussi en 2003 alors qu'il a fait 13oC cette année.

À Saint-Jean, la température la plus élevée enregistrée avait été de 12oC, toujours à Noël en 2003. Vendredi dernier, le maximum recensé a été de 14oC .

Le dernier maximum pour la ville de Moncton datait quant à lui de 1996 alors que le mercure avait atteint 13oC, soit une différence de 1oC avec le 14oC enregistré en 2020.

Ailleurs dans les maritimes, Halifax a battu son record de 0,3oC et Charlottetown a battu le sien d'environ un degré.

Bien que les vacances aient commencé par des températures plus douces, le lendemain de Noël a été marqué par des averses importantes et des vents violents au Nouveau-Brunswick.

Toutefois, le temps s'est calmé en fin d'après-midi samedi. À 15 h 45, Environnement Canada avait mis fin à tous les avertissements de pluie et aux alertes météo dans la province.

Avec les informations de CBC.