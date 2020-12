Quand la COVID-19 rompt des amitiés

Elles étaient amies depuis 11 ans, malgré le fait qu’une habite aux États-Unis et l’autre en Suède. L’amitié a résisté au temps, à la distance et au stress des études, alors Geneviève Metson n'imaginait pas qu'une pandémie mondiale y mettrait fin.

Geneviève Metson est une Canadienne établie en Suède, l'un des rares pays au monde à ne pas imposer de restrictions majeures pendant le COVID-19. Même si elle se considère comme assez prudente, elle a planifié un voyage dans une autre ville pour le travail et a partagé ces plans avec une amie vivant aux États-Unis à qui elle était régulièrement en contact. L'amie a réagi avec incrédulité et a coupé tous contacts.

Elle a en fait cessé de me parler complètement. Je n'ai pas entendu parler d'elle depuis de nombreux mois, a déclaré Geneviève Metson. Ça me rend triste, mais je pense que cela reflète à quel point cette pandémie est stressante.

Son histoire n’est pas unique.

La COVID-19 a remis en question le niveau de divulgation d’informations sur notre mode de vie à nos proches, croit Lara Aknin, professeure adjointe en psychologie sociale à l'Université Simon Fraser.

Les gens ont le désir d’être de bons amis et satisfaire leurs désirs, mais aussi le désir de suivre les règles. Et parfois, ces choses ne s'alignent pas , explique-t-elle.

Dans son cas, Geneviève Metson regrette justement le résultat de ce différend, mais croit qu’il est sain : ‘’ Dans une amitié, vous devriez être capable de dire à vos amis Hé, je ne suis pas d'accord avec vous ou Avez-vous vraiment réfléchi à cela? " .

Avec la famille et les amis proches, vous êtes presque plus susceptible de vous déchaîner parce que vous attendez peut-être plus d'eux. Vous vous attendez à être sur la même longueur d'onde sur ces grandes décisions de la vie et découvrir que ce n'est pas le cas, ça secoue vraiment cette amitié.

Deux amies se font un câlin. Photo : getty images/istockphoto / fizkes

Couper les ponts

Alors que certains tentent de garder les liens malgré les différends, d’autres décident de couper les ponts, comme Tammy Chesman. Plus tôt cette année, la Britanno-Colombienne a pris la décision de supprimer l’application Instagram, car elle était trop agacée par le nombre de personnes dont la vie sociale ne semblait pas ralentir malgré la pandémie.

Elle ne voulait pas juger ses amis, mais le poids de ne rien dire devenait difficile à porter : Vous ne pouvez pas dire aux gens comment vivre leur vie et vous ne voulez pas être la personne qui remue le doigt, mais d'un autre côté, les gens meurent. Elle ajoute que c’est décevant quand elle voulait former une bulle avec certaines personnes.

La confiance est le problème du jour. Vous avez des gens qui disent qu'ils font tout correctement, mais ensuite vous découvrez que ce n'est pas le cas, qu'ils sont allés à un événement par exemple.

Quel est votre score COVID

Certains de mes amis classent les gens sur quel est leur score COVID? , raconte Travis Mitchell, c’est-à-dire sont-ils du genre à respecter les restrictions ou même à se limiter au-delà des mesures sanitaires. Il dit avoir du mal à maintenir des amitiés, puisqu’il y a des visions de plus en plus extrêmes sur la COVID-19.

Mais je peux comprendre et apprécier les gens qui font beaucoup plus attention que ceux qui le nient. , ajoute-t-il.

Ce dernier compare les affrontements sur la façon de gérer la pandémie à des désaccords politiques, mais COVID-19 est un sujet plus difficile à brosser sous le tapis si une conversation commence à devenir inconfortable.

Ce n’est pas un éléphant dans la pièce, mais un ballon géant dans la pièce et vous ne pouvez pas bouger sans le toucher. Et que vous croyiez ou non qu'il y a un ballon là-bas, vous ne pouvez pas l'éviter , a-t-il dit.

Avec les informations de Michelle Ghoussoub