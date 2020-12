Les saveurs réconfortantes d'Haïti

Pour les Haïtiens, tout est prétexte pour siroter un verre de crémasse. Et le temps des Fêtes est justement l’occasion idéale pour rassembler la famille, les amis, et les gens seuls autour d’une table. Carla Fleury-Charles nous parle de cette fameuse crémasse, une boisson emblématique d'Haïti.

Connue depuis des siècles, la recette de la crémasse est léguée de génération en génération, et se savoure principalement durant le temps des fêtes, dans les familles haïtiennes.

Connue sous le nom de kremas en créole, cette boisson sucrée, alcoolisée, se rapproche du egg nog américain puisqu’elle est composée de lait de coco, de lait condensé, de rhum Barbancourt, blanc ou brun, d’épices et de variantes selon les régions.

Chaque famille ajoute à sa guise, une touche spéciale, qui peut être de l’anis étoilé ou de la muscade, explique Carla Fleury. Ça se boit froid,

Parfois, la recette peut faire office de compétition entre familles, explique Mme Fleury.

Les recettes se répliquent et se transmettent de famille en famille. À Haïti, on boit la crémasse dans un petit verre, et on l’accompagne en écoutant la chanson Nos vies, de Zaz, une artiste chanteuse qui met de bonne humeur.

À consommer avec modération…