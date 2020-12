Des rivières de l’Est-du-Québec sous haute surveillance

Les rivières sont hautes , rapporte Steve Boivin, conseiller en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique.

Aucune inondation, embâcle ou autre événement majeur n'a été rapporté, mais la sécurité civile suit la situation de près.

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie sous haute surveillance

Le spectre des inondations survenues dans la Baie-des-Chaleurs début décembre plane, mais la situation demeure actuellement sous contrôle.

Toutes les rivières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont sous haute surveillance à cause des pluies qui sont tombées et des pluies qu’il reste à tomber , explique Steve Boivin.

La sécurité civile surveille particulièrement la rivière Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent, et les rivières Nouvelle, Verte et Restigouche en Gaspésie.

Des mouvements de glace ont été rapportés sur la Restigouche, mais aucune autre conséquence n’a été rapportée dans la région.

Nous demeurons vigilants. Steve Boivin, conseiller en sécurité civile au ministère de la Sécurité publique

Sur la Côte-Nord, la sécurité publique surveille de près le niveau des rivières, étant donné que la pluie tombe encore, notamment à Sept-Îles.

La sécurité publique demande par ailleurs à la population de limiter leurs déplacements, autant en raison de la pandémie qu'en raison de glissements de terrain qui pourraient avoir lieu sur les routes à la suite des pluies abondantes.