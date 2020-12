Ekuanitshit privée d'eau courante depuis la veille de Noël

Un soutien technique a été fourni par la Ville de Sept-Îles et la communauté de Uashat mak Mani-utenam afin de les aider à trouver la source du problème.

Le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Pietacho, se dit très reconnaissant de l’aide reçue, face à ce problème d’une ampleur sans précédent dans la communauté.

C’est très préoccupant pour les membres de la communauté, car on a tous besoin d’eau. Nos équipes des services techniques travaillent très fort, et on a même des équipes de l'extérieur qui sont déjà sur place pour nous aider à trouver le lieu du bris d’aqueduc , indique-t-il.

Le chef Jean-Charles Piétacho explique être heureux de voir cet élan de solidarité envers sa communauté pour régler le problème d'aqueduc (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle Plamondon

Une livraison d’eau potable embouteillée a été dépêchée sur place par le comité des mesures d’urgence d’Ekuanitshit, qui ignore à quel moment le réseau sera à nouveau opérationnel.

Un camion-citerne d’eau non potable est aussi sur place pour permettre à la population de remplir des bidons dédiés à faire fonctionner les toilettes des maisons.

Pour les douches, quatre roulottes de chantier ont été mises à la disposition des résidents par le motel Le Poséidon de Longue-Pointe-de-Mingan. À raison d’une famille à la fois, qui doit systématiquement désinfecter les lieux après son utilisation, le service de douche est disponible de 6 h à 23 h.

On s’est assuré que les mesures sanitaires étaient respectées, tout en offrant un service d’urgence aux familles qui en ont besoin. J’espère vraiment que le problème sera résolu rapidement , explique Marie-André Bazile, coordonnatrice au comité des mesures d’urgence d’Ekuanitshit.

Mme Bazile souligne que plusieurs familles ont toutefois décidé d’aller temporairement à l’hôtel, à Sept-Îles ou à Havre-Saint-Pierre.

Si la situation venait à se prolonger, un camion-citerne d’eau potable sera dépêché sur place pour desservir les familles dans le besoin.